Проект VFiles возвращается на Неделю моды в Нью-Йорке

Платформа, объединяющая самых разных молодых дизайнеров, проведет на предстоящей Неделе необычный показ.

Американский проект VFiles объявил о возвращении в расписание нью-йоркской Недели моды. В этом сезоне вместо традиционных дефиле молодые дизайнеры проведут интерактивные презентации и иммерсивные шоу, а также затронут другие форматы. Согласно официальному графику все состоится вечером 5 сентября на спортивной арене «Барклайс-центр» в Бруклине. Сюрпризом стала новость, что попасть на шоу может любой желающий: бесплатные билеты получат все, успевшие зарегистрироваться.