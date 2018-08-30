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Неделя моды в Нью-Йорке (559)
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Артем Кузелев

Проект VFiles возвращается на Неделю моды в Нью-Йорке

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  • 30 Августа 201815:31
Сюжеты: Неделя моды в Нью-Йорке

Платформа, объединяющая самых разных молодых дизайнеров, проведет на предстоящей Неделе необычный показ.

Американский проект VFiles объявил о возвращении в расписание нью-йоркской Недели моды. В этом сезоне вместо традиционных дефиле молодые дизайнеры проведут интерактивные презентации и иммерсивные шоу, а также затронут другие форматы. Согласно официальному графику все состоится вечером 5 сентября на спортивной арене «Барклайс-центр» в Бруклине. Сюрпризом стала новость, что попасть на шоу может любой желающий: бесплатные билеты получат все, успевшие зарегистрироваться.

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