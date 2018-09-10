Проект Вирджила Абло и IKEA в Париже

В рамках парижской Недели моды дизайнер и мебельный гигант откроют временный магазин.

Креативный директор Louis Vuitton и Off-White и марка IKEA представят в Париже продукты из совместной коллекции. В рамках местной Недели моды коллаборация откроет поп-ап стор, который на один день расположится в культурном центре Cite de la Mode et du Design. Здесь 29 сентября Вирджил Абло представит ограниченный тираж ковров, остальную часть коллекции придется ждать до следующего года.