Профессиональная косметика уходит в онлайн

Бренды профессиональной косметики активно выбирают онлайн-площадки в качестве основного канала дистрибуции. Эксперты рынка объясняют это целым комплексом причин. Ключевые из них – стремление не отставать от рыночных трендов, снизить стоимость товаров для конечного потребителя, отказавшись от аренды площадей и расходов на дополнительный персонал, а также увеличить средний чек за счёт активного использования популярных при интернет-шоппинге сетевых акций и партнёрских скидок.

«В оффлайн-ритейле хорошо идут либо премиальные бренды с высокой маржинальной наценкой, либо товары эконом-сегмента за счёт высоких объёмов продаж. Целевая аудитория потребителей профессиональной косметики – люди бизнес-мышлением, работающие в индустрии красоты. Они не склонны к импульсивным покупкам и тщательно рассчитывают расходы на ведение своего дела. Для них покупки в онлайн первую очередь рациональный шаг, направленный на снижение издержек», – рассказывает руководитель интернет-магазина Beauty Discount Center.

В целом, эксперты отмечают, что косметический рынок России возобновил свой рост после падения на 2,2% в 2016 году и в абсолютных значениях составил порядка 9 млрд долларов США. Россия, несмотря на кризис и экономические санкции продолжает оставаться крупнейших косметическим рынком Восточной Европы, на долю которого приходится до 50% продаж всех товаров индустрии красоты и личной гигиены в регионе.

По прогнозам Beauty Discount Center, общая доля продаж профессиональной косметики в онлайн 2018 году составит не менее 20% от общего объёма рынка. Наиболее стабильный рост эксперты предрекают профессиональным товарам для ухода за волосами: данный сегмент будет расти на 3-4% в год до 2020 года.

О компании Beauty Discount Center:

Beauty Discount Center – интернет-магазин формата cash&carry, специализирующийся на online-продажах профессиональной и брендовой косметики. На рынке с 2009 года. За девять лет работы команда Beauty Discount Center сумела реализовать множество успешных проектов в сфере интернет-торговли профессиональной косметикой. Кредо компании – справедливая розничная цена на профессиональную косметику. Beauty Discount Center строго следит за качеством поставляемой продукции и даёт твёрдые гарантии оригинальности брендовой косметики.

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