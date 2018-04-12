Профессиональная мобильная студия с помощью Apple

Антон Шаплин — российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер и автор-исполнитель. За почти 10-летний период профессиональной деятельности Антон успел поработать с такими российскими исполнителями, как Дима Билан, Сати Казанова, Батишта, Виктория Дайнеко, Oxxxymiron и Сергей Лазарев, стать автором саундтреков к различным сериалам и фильмам, а также получить множество престижных музыкальных премий и номинаций.

На своей лекции Антон расскажет о софте на MacBook Pro и iPhone, который позволяет успешно работать в любой точке мира, и даст профессиональные комментарии по следующим ключевым программам: Logic Pro X (Logic Pro) - Apple inc, Cubase, Studio One, а также Digital Performer, которую чаще всего используют в Голливуде для написания музыки к фильмам.

Также спикер расскажет о программах, отлично подходящих для достижения высокого качества записи голоса на iPhone, создания аранжировки, сочетания инструментов и вокала, обработки инструментов и голоса, записи дополнительных живых инструментов, а также сведения и мастеринга.

Антон поделится новыми достижениями последних лет и продемонстрирует 8 подготовленных классических инструментальных композиций для скрипки. Лекция обещает быть интересной не только для профессиональных музыкантов, но и сможет стать вдохновляющей отправной точкой для начинающего музыканта.

Программа лекции:

1. Софт для Apple устройств (MacBook Pro и iPhone).

2. Комментарии по программам Logic Pro X (Logic Pro) - Apple inc, Cubase, Studio One и Digital Performer.

3. Профессиональная запись голоса с помощью iPhone.

4. Создание аранжировки, сочетание инструментов и вокала, обработка инструментов и голоса, запись дополнительно живых инструментов, сведение и мастеринг.

5. Достижения за 2017-2018 года: 8 инструментальных классических композиций для скрипки, два сингла: дуэт Димы Билана и Сергея Лазарева "Прости меня" и сольный трек Сергея Лазарева "Так красиво", полностью созданных на MacBook Pro.

Дата и время проведения лекции: 20 апреля 2018 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж).

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Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке: https://www.re-store.ru/academy/

О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.