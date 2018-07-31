Профессиональный уход для молодой кожи

Согласно исследованиям американских дерматологов, первые признаки старения становятся заметны в возрасте около 30 лет. Свидетельствовать об этом могут появившиеся пигментные точки, потускнение и потеря общего тонуса кожи. Важно понимать, что все эти изменения – прямое отражение прошлого ухода за кожей. Негативные факторы, воздействующие на кожу в 20 лет, непременно проявятся на внешности в 30, 40 и 50.

Молодым девушкам в возрасте до 25 лет слова «антиэйдж», «возрастная кожа», «фотостарение» и «морщины» представляются чем-то отдаленным и одновременно ужасным, чего стоит опасаться. В действительности, 25-30 лет – как правило, всего лишь время, когда следует скорректировать уход за кожей.

Тем не менее, если начать ухаживать за кожей в раннем возрасте, можно значительно сократить риск преждевременного старения кожи, попутно избавившись от существующих несовершенств.

На самом деле, ухаживать за молодой кожей не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Технологии не стоят на месте, и прогресс в сфере уходовой косметики очевиден даже непрофессионалу. Надежный проводник любых активных компонентов в глубокие слои кожи – так можно охарактеризовать такой продукт, как бустер. Революционное высокоактивное средство эффективно увеличивает силу и скорость воздействия биоактивных компонентов косметики, воздействуя на нейрорецепторы кожи.

Купероз и молодая кожа

Как известно, проявления купероза зачастую начинаются уже в юном возрасте, и возникают вследствие генетической предрасположенности. Сократить количество расширенных сосудов и предотвратить образование новых поможет бустер-корректор сосудистой сеточки МИРАБИЛИС. Он ощутимо снижает реактивность и чувствительность кожи, регулируя связи между эпидермисом и нервными окончаниями, а Pacifeel (экстракт мирабилиса) известен своими свойствами уменьшать проявления купероза.

Несовершенства кожи – не приговор

Молодая кожа склонна к несовершенствам. Конечно, если проблемы имеют достаточно серьезный характер, оптимальным решением будет обратиться к врачу. А вот с черными точками, прыщиками и жирным блеском легко справится бустер для проблемной кожи РАСТИТЕЛЬНАЯ САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА. Являясь, по сути, природной альтернативой синтетической салициловой кислоте, бустер препятствует развитию акне, снимая воспаления и очищая поры. Проблемная, жирная и комбинированная кожа буквально преображается, благодаря действию активных компонентов XEP-018, Neurophroline, Mariliance и Amiperfect (натуральная салициловая кислота из экстракта гаультерии). Мягкое отшелушивание, не раздражающее лицо, помогает коже стать чистой, ровной и красивой.

Как справиться с расширенными порами

Кому не знакома проблема расширенных пор? Возникает она на фоне колебаний гормонального фона. Объясняется это довольно просто: с помощью пор наша кожа дышит, через них выводятся токсины и кожное сало, поэтому состояние пор во многом определяет внешний вид кожи. Если кожного себума вырабатывается слишком много, поры быстро увеличиваются в размерах. Расширенные поры быстро забиваются грязью, в результате возникают комедоны и глубокие прыщи. Две самые распространенные причины – генетика и возраст. Во время пубертатного периода гормональный фон крайне нестабилен, именно поэтому проявления расширенных пор у молодых девушек – абсолютно обычное дело. Эффективно уменьшить размер и видимость пор поможет бустер-минимайзер для пор НЕВИДИМЫЕ ПОРЫ. Мощные активные компоненты в его составе, такие как XEP-018, Neurophroline, Mariliance, Epidermist, EPS Seamat, экстракты конского каштана, крапивы и эвкалипта способствуют быстрому заживлению и восстановлению кожи. Приятным бонусом станет идеальная матовость в течение всего дня.