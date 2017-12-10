Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Прогноз института Pantone на 2018 год

  • 40
  • 0
  • 10 Декабря 201718:33

В институте цвета назвали главный цвет будущего года.

Представив ранее большую палитру главных оттенков 2018 года, сотрудники института Pantone определились с главным выбором. Основные тренды специалисты по цвету связывают с насыщенным оттенком фиолетового Ultra Violet. Исполнительный директор компании Леатрис Эйсман назвала выбранный цвет самым сложным из всей палитры, а вице-президент института Лори Прессман добавила, что оттенок «по-настоящему отражает то, что необходимо миру сегодня».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru