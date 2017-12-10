Прогноз института Pantone на 2018 год

В институте цвета назвали главный цвет будущего года.

Представив ранее большую палитру главных оттенков 2018 года, сотрудники института Pantone определились с главным выбором. Основные тренды специалисты по цвету связывают с насыщенным оттенком фиолетового Ultra Violet. Исполнительный директор компании Леатрис Эйсман назвала выбранный цвет самым сложным из всей палитры, а вице-президент института Лори Прессман добавила, что оттенок «по-настоящему отражает то, что необходимо миру сегодня».