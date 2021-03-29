Программа New York Fashion Tech Lab вернется в 2021 году в виртуальном формате

New York Fashion Tech Lab (NYFTLab), программа для женщин, способствующая развитию технологий в моде, объявила о восьмом сезоне лаборатории.

Шесть компаний из Канады, США, Австралии, Германии и Великобритании были отобраны лидерами отрасли и будут участвовать в первом виртуальном опыте лаборатории в течение 12-недельной программы. Они будут сотрудничать с розничными и торговыми партнерами NYFTLab, используя возможности, которые открываются перед технологиями для переосмысления и формирования будущего моды и розничной торговли. Компании также будут участвовать в сессиях с экспертной сетью лаборатории и инвесторами и участвовать в семинарах.

В этом году участниками программы станут Lisa, Vntana, Reflekt Me, Xesto, Save Your Wizard и 3D Robe. Каждая компания обращается к темам моды, розничной торговли и технологий с помощью 3D, NFT, социальной коммерции, устойчивости и инклюзивности, чтобы улучшить цифровой опыт потребителей.

«Мы очень рады продолжить нашу миссию по внедрению инноваций на стыке моды, розничной торговли и технологий, – отметила Джеки Требилкок, управляющий директор NYFTLab. – В этом году для нас было очень важно продолжить нашу ежегодную программу и быть прямым связующим звеном между этими новаторами и нашими партнерами в сфере моды и розничной торговли. Поскольку мода оказывает такое значительное влияние на сегодняшнюю культуру, мы осознаем как никогда ранее, что розничные торговцы будут продолжать искать новые технологические решения. Вместе с нашими партнерами мы стремимся поддерживать предпринимателей, которые добиваются успехов в этой сфере».

Партнерами программы стали LVMH, Burberry, Richemont, Tapestry и Levi Strauss & Co.