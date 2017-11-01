Программа поддержки молодых брендов от Moda Operandi

Популярный онлайн-ретейлер объявил о запуске нового проекта The Platform, направленного на поддержку молодых дизайнеров.

В официальном пресс-релизе говорится, что компания намерена консультировать перспективные бренды по вопросам маркетинга, планирования ассортимента и прогнозированию продаж, а также даст им доступ к своим маркетинговым ресурсам. Для начала Moda Operandi привлечет к сотрудничеству четыре марки: американские Eleanor Balfour и Markarian, украинскую Lake Studio и сеульскую Yeon Park. В планах на ближайшие три года увеличить количество брендов до 25.