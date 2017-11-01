Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Программа поддержки молодых брендов от Moda Operandi

  • 117
  • 0
  • 01 Ноября 201713:44

Популярный онлайн-ретейлер объявил о запуске нового проекта The Platform, направленного на поддержку молодых дизайнеров.

В официальном пресс-релизе говорится, что компания намерена консультировать перспективные бренды по вопросам маркетинга, планирования ассортимента и прогнозированию продаж, а также даст им доступ к своим маркетинговым ресурсам. Для начала Moda Operandi привлечет к сотрудничеству четыре марки: американские Eleanor Balfour и Markarian, украинскую Lake Studio и сеульскую Yeon Park. В планах на ближайшие три года увеличить количество брендов до 25.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru