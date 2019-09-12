Программа XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) - Опорный многопрофильный университет Ростовской области, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, при поддержке Администрации и Правительства Ростовской области, Международной общественной ассоциации «Союза дизайнеров» и межрегионального кластера «ЭКИП» проводит с 10 по 12 октября 2019 г. XV Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019» на базе первой в России высокогорной Арт-резиденции «Flacon1170», в живописной части курорта Красная поляна - Горной Олимпийской деревне (г. Сочи).

Цель конкурса – открытие и продвижение новых имен среди талантливой молодежи, установление профессиональных контактов и создание зоны международного сотрудничества в Fashion-индустрии.

В программу мероприятий входят:

Конкурсное дефиле и Гала-показ XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019»

Блиц-лекции и Мастер-классы членов жюри

Курсы повышения квалификации по программе

«Новации в дизайне и проектировании объектов индустрии моды»

Круглый стол представителей высшей школы, производства и Fashion-индустрии в рамках празднования 50 – летия ИСОиП(ф) ДГТУ в г. Шахты

Место проведения: Высокогорная Арт-резиденция «Flacon1170», Горная олимпийская деревня, Горнолыжный курорт «Роза Хутор» (г. Сочи)

Время заезда участников:

8 октября 2019 года (после 14 ч. 00 мин.)

9 октября 2019 года (до 10 ч. 00. мин)

Программа мероприятий

Часы проведения

Мероприятие

Место проведения

8, 10.2019 - 9.10.2019 (среда)

10.00 - 14.00

Регистрация участников конкурсных мероприятий

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

10.00 - 20.00

Подготовка и размещение коллекций

Подготовка коллекций в номерах отелей

14.00 - 20.00

Кастинг манекенщиц для авторов, работа с режиссером (фотографирование луков для Исполкома)

3 этаж, Зал, Арт-резиденция «Flacon1170»

14.00 - 20.00

Подготовка и оформление экспозиции в номинации «ВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА FASHION ИНДУСТРИИ»

3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»

10.10.2019 (четверг) Flacon1170

10.00 - 14.30

Работа мастеров визажа и парикмахеров с манекенщицами

3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»

10.00 - 14.30

Подготовка коллекций к конкурсным дефиле, репетиция

Зал 3 этаж Арт-резиденция «Flacon1170»

10.00 - 13.45

Лекции для слушателей Курсов повышения квалификаций

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

14.30-15.30

Свободное время

16/00

Пресс-конференция оргкомитета Конкурса и членов жюри

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

16.30

Торжественное открытие XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019» Конкурсные дефиле по номинациям

3 этаж Арт-резиденция «Flacon1170»

20.00

Свободное время

20.00

Подведение членами жюри итогов конкурсного дня.

Riders Lodge Шале

11.10.2019 (пятница) Flacon1170

10.30 - 13.45

Мастер–классы членов жюри, лекции в рамках курсов повышения квалификации

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

14.30

Оглашение результатов конкурса

3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»

15.30 - 18.00

Мастер–классы членов жюри

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

10.00 - 13.30

Репетиции Гала-показа

3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»

18.30 - 19.30

Круглый стол представителей высшей школы, производства и Fashion-индустрии

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

12.10.2019 (суббота) Flacon1170

11.00 - 16.30

Работа мастеров визажа и парикмахеров с манекенщицами

3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»

11.00 - 16.00

Мастер–классы членов жюри

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

18.30 - 18.50

Пресс-конференция оргкомитета Конкурса и членов жюри для СМИ об итогах конкурса

2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»

19.00 - 21.00

Гала-показ XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019», награждение лауреатов, торжественное закрытие Конкурса

3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»

23.00

Отъезд участников конкурсных мероприятий

13.10.2019 (воскресенье)

0.00 – 12.00

Отъезд участников конкурсных мероприятий

Оргкомитет оставляет за собой право внесения корректировки в часы проведения мероприятий.