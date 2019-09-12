Программа XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) - Опорный многопрофильный университет Ростовской области, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, при поддержке Администрации и Правительства Ростовской области, Международной общественной ассоциации «Союза дизайнеров» и межрегионального кластера «ЭКИП» проводит с 10 по 12 октября 2019 г. XV Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019» на базе первой в России высокогорной Арт-резиденции «Flacon1170», в живописной части курорта Красная поляна - Горной Олимпийской деревне (г. Сочи).
Цель конкурса – открытие и продвижение новых имен среди талантливой молодежи, установление профессиональных контактов и создание зоны международного сотрудничества в Fashion-индустрии.
В программу мероприятий входят:
Конкурсное дефиле и Гала-показ XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019»
Блиц-лекции и Мастер-классы членов жюри
Курсы повышения квалификации по программе
«Новации в дизайне и проектировании объектов индустрии моды»
Круглый стол представителей высшей школы, производства и Fashion-индустрии в рамках празднования 50 – летия ИСОиП(ф) ДГТУ в г. Шахты
Место проведения: Высокогорная Арт-резиденция «Flacon1170», Горная олимпийская деревня, Горнолыжный курорт «Роза Хутор» (г. Сочи)
Время заезда участников:
8 октября 2019 года (после 14 ч. 00 мин.)
9 октября 2019 года (до 10 ч. 00. мин)
Программа мероприятий
Часы проведения
Мероприятие
Место проведения
8, 10.2019 - 9.10.2019 (среда)
10.00 - 14.00
Регистрация участников конкурсных мероприятий
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
10.00 - 20.00
Подготовка и размещение коллекций
Подготовка коллекций в номерах отелей
14.00 - 20.00
Кастинг манекенщиц для авторов, работа с режиссером (фотографирование луков для Исполкома)
3 этаж, Зал, Арт-резиденция «Flacon1170»
14.00 - 20.00
Подготовка и оформление экспозиции в номинации «ВИЗУАЛЬНАЯ РЕКЛАМА FASHION ИНДУСТРИИ»
3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»
10.10.2019 (четверг) Flacon1170
10.00 - 14.30
Работа мастеров визажа и парикмахеров с манекенщицами
3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»
10.00 - 14.30
Подготовка коллекций к конкурсным дефиле, репетиция
Зал 3 этаж Арт-резиденция «Flacon1170»
10.00 - 13.45
Лекции для слушателей Курсов повышения квалификаций
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
14.30-15.30
Свободное время
16/00
Пресс-конференция оргкомитета Конкурса и членов жюри
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
16.30
Торжественное открытие XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019» Конкурсные дефиле по номинациям
3 этаж Арт-резиденция «Flacon1170»
20.00
Свободное время
20.00
Подведение членами жюри итогов конкурсного дня.
Riders Lodge Шале
11.10.2019 (пятница) Flacon1170
10.30 - 13.45
Мастер–классы членов жюри, лекции в рамках курсов повышения квалификации
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
14.30
Оглашение результатов конкурса
3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»
15.30 - 18.00
Мастер–классы членов жюри
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
10.00 - 13.30
Репетиции Гала-показа
3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»
18.30 - 19.30
Круглый стол представителей высшей школы, производства и Fashion-индустрии
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
12.10.2019 (суббота) Flacon1170
11.00 - 16.30
Работа мастеров визажа и парикмахеров с манекенщицами
3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»
11.00 - 16.00
Мастер–классы членов жюри
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
18.30 - 18.50
Пресс-конференция оргкомитета Конкурса и членов жюри для СМИ об итогах конкурса
2 этаж, Коворкинг, Арт-резиденция «Flacon1170»
19.00 - 21.00
Гала-показ XV Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2019», награждение лауреатов, торжественное закрытие Конкурса
3 этаж, Зал Арт-резиденция «Flacon1170»
23.00
Отъезд участников конкурсных мероприятий
13.10.2019 (воскресенье)
0.00 – 12.00
Отъезд участников конкурсных мероприятий
Оргкомитет оставляет за собой право внесения корректировки в часы проведения мероприятий.
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