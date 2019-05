Производители одежды, которые пытаются изменить мир

21 век - эпоха перемен и инноваций. Каждый день мы узнаем о чем-то новом и необычном в еде, моде и технологиях. За прогрессом порой сложно поспевать и следить: в одночасье при заказе кофе появилось множество опций на соевом молоке, без глютена и лактозы, а в сфере IT недавно был представлен складной планшет. Модная индустрия не отстает, активно развивается, и ежегодно в разных модных столицах мира дизайнеры представляют все более удивительные и запоминающиеся коллекции. Однако одной ли картинкой можно удивить ценителя моды? Или же с новым веком приходят новые понятия о качестве, красоте и комфорте? Помимо визуальной составляющей, для производства одежды становится важно место производства, состав сырья. Порой даже предыстория появления компании или модного дома становится ценностью. Ниже представлены дизайнеры и производители одежды, которые могут смело поставить галочки во всех трех категориях.

A.M. Custom Clothing

Британская компания A.M. Custom Clothing зарекомендовала себя на рынке как производитель качественной одежды и принтов. Она представляет собой небольшой бизнес, созданный молодым предпринимателем еще в университете. Франклин работал над своей дипломной работой и проводил исследование на тему защиты окружающей среды и производства. Идея, внезапно пришедшая в голову, стала компанией по производству органической одежды и униформы для крупных бизнесов. В 2013 году у A.M. Custom Clothing был маленький офис на севере Англии, а к настоящему моменту компания имеет представительства по всей Великобритании. Цель и задача Алекса и его команды - изменить отношение крупных корпораций и потребителей к производству. Из-за переполненности рынка одеждой на один раз, Франклин активно старается продвигать принципы своей компании и пытается донести важность улучшения качества производимой одежды. Секрет прост: если вещь хорошего качества, она прослужит дольше, что очень поможет планете. И результат налицо: о компании Алекса и его кампании уже писали The Guardian, The Huffington Post и Forbes.

Диана Свенск

Диана Свенск принадлежит числу людей, которые являются профессионалами своего дела в независимости от сферы деятельности. В данный момент Свенск занимается развитием своего блога в Twitter, увлекается криптовалютой и успешно играет в покер на турнирах Women’s Sunday, которые организованы интернет-казино PokerStars. Однако популярность к Диане пришла гораздо раньше, когда Диана открыла свой небольшой дом моды в родном Стокгольме. Изначально Диана специализировалась на теплой одежде, которая идеально подойдет для шведских холодов, однако потом ассортимент быстро расширился, и Свенск стала создавать другие элементы одежды, от платьев до аксессуаров. Отличительной чертой производимой одежды были органические составляющие и невероятное удобство каждой вещи. Бутик обрел широкую популярность в Стокгольме. Благодаря ему, Свенск получила премию “Молодой предприниматель года” и попала на страницы модного журнала ELLE. Определенно, что девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Все достижения и награды, перечисленные выше, были присуждены Диане, когда ей не было и тридцати.

Thought

Еще один британский производитель органической и качественной одежды, который завоевал как британский, так и международный рынок. Компания базируется в северном Лондоне, однако имеет представительства по всему миру и более тысячи магазинов. Изначально компания зародилась как производитель органической и качественной одежды в Австралии и только после переезда в Великобританию стала также делать упор на дизайн. Ребрендинг пошел компании на пользу: название Thought запоминающееся и весьма говорящее. Все тридцать человек, работающих в лондонском офисе, хотят донести до потребителей “мысль” и девиз компании - “Носи, люби, чини, передавай”. Таким образом, они обозначают цель и желание изменить сознание публики. Для производства одежды компания использует натуральную шерсть, бамбук и хлопок и находится в постоянном поиске новых решений проблемы.

Soul Flower

Небольшая американская компания Soul Flower имеет несколько производств, самые главные из которых находятся в штатах Калифорния и Миннесота. Пошив одежды на заказ, производство платьев, маек и футболок оптом, подходящие к платьям аксессуары - компания готова выполнить любой каприз и заказ и при этом сохранить окружающую среду по максимуму. Помимо использования органических и натуральных тканей для производства всей одежды без исключения, компания увеличила количество точек производства драгоценностей и аксессуаров. Согласно недавнему заявлению владельцев бренда, таким образом они стремятся сократить время перевозки товаров со склада до магазинов и помочь обществу в борьбе с загрязнением воздуха. Более того, любой желающий, кто умеет делать украшения из натуральных материалов, может помочь бизнесу: дополнительные оплачиваемые рабочие места - еще один плюс, который нельзя оставить за кадром.