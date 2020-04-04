Производство Giorgio Armani внесет свой вклад в борьбу с коронавирусом

На фабриках, принадлежащих компании Джорджио Армани, будут выпускать медицинские комбинезоны.

Джорджио Армани сообщил, что итальянские фабрики Giorgio Armani переводят производство на пошив защитных костюмов для медперсонала, принимающего участие в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, ранее сообщалось, что Армани пожертвовал итальянским больницам два миллиона евро.