Прорыв Года 2018 от журнала MODA topical и Клиника красоты и здоровья АНАТОМИЯ

23 октября на самой модной площадке столицы – ресторане «MODUS» будут названы имена лауреатов ежегодной звездной премии Прорыв Года 2018, учрежденной журналом MODA topical во главе с главным редактором журнала Оксаной Федоровой и Клиникой красоты и здоровья АНАТОМИЯ! Уже в восьмой раз награда вручается самым ярким и успешным персонам 2018 года!

Имена самых ярких звезд и представителей индустрии красоты этого года назовет непревзойденный дуэт ведущих – Юлия Барановская и Дмитрий Дибров.

В числе номинантов этого года: Ольга Бузова, Алсу, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Ксения Бородина, Митя Фомин, Ани Лорак, Polina, Ирина Дубцова,

Альбина Джанабаева, Натан, Дакота, Зара,

Елена Летучая, Жасмин, Александр Ревва и многие другие.



Генеральный партнер премии: Анатомия – клиника красоты и здоровья.

В рамках премии состоится показ от Lipinskaya Brand дизайнера Липинской Кристины.

Атмосферу праздника поддержит выдающийся декоратор Тамара Валенкова.



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