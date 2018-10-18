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Пименова Ю. А.

Прорыв Года 2018 от журнала MODA topical и Клиника красоты и здоровья АНАТОМИЯ

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  • 18 Октября 201814:44

23 октября на самой модной площадке столицы – ресторане  «MODUS»  будут названы имена лауреатов ежегодной звездной премии Прорыв Года 2018, учрежденной журналом MODA topical во главе с главным редактором журнала Оксаной Федоровой  и Клиникой красоты и здоровья АНАТОМИЯ! Уже в восьмой раз награда вручается самым ярким и успешным персонам 2018 года!

Имена самых ярких звезд и представителей индустрии красоты этого года назовет непревзойденный дуэт ведущих – Юлия Барановская и Дмитрий Дибров.

В числе номинантов этого года: Ольга Бузова, Алсу, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Ксения Бородина, Митя Фомин, Ани Лорак, Polina, Ирина Дубцова,
Альбина Джанабаева, Натан, Дакота, Зара,
Елена Летучая, Жасмин, Александр Ревва и многие другие.


Генеральный партнер премии: Анатомия – клиника красоты и здоровья.

В рамках премии состоится показ от Lipinskaya Brand дизайнера Липинской Кристины.

Атмосферу праздника поддержит выдающийся декоратор Тамара Валенкова.


Партнеры: Elion Club - организует эксклюзивный  отдых для самых взыскательных. Идеально - это минимум на что мы согласны, AVRORACLINIC​ -клиника стоматологии и anti-age медицины, Швейцарская марка часов и украшений Elixa (Эликса),  LUXIO - 100% гель, который обеспечивает прочное, стойкое, красивое покрытие, Lisap Milano – это легендарный парикмахерский бренд, который покорил мир своими уникальными формулами, VIVIENNE SABO – это французская марка декоративной косметики, японская профессиональная косметика LebeL, Телос Бьюти - сеть клиник эстетической и медицины и стоматологии, Паоло Конте - это сеть бутиков женской и мужской обуви и аксессуаров,  Клиника Левона Чахояна, Израильская косметика Mon Platin, Davines профессиональная косметика для волос, Студия красоты Bianco Nero - лучшее место для создания себя, Анна Советова - дизайнер, посвятивший свое творчество платку.

 

 

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