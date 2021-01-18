Прорыв в мире беговой обуви: ураганные кроссовки Huracan от MBT

Основанная в 1996 году компания MBT (Masai Barefoot Technology) первой в мире представила смягчающую удары перекатную подошву. На ее создание компанию вдохновило кенийское племя Масаи, представители которого тысячи лет жили практически без болей в суставах и спине.

С момента основания MBT создает физиологическую обувь, которая при ходьбе, стоянии и беге минимизирует нагрузку на позвоночник и суставы, тренирует мышцы, улучшает осанку. Обувь MBT облегчает состояние при пяточной шпоре, межпозвоночных грыжах, артрозах, варикозном расширении вен.

В 2016 году компания вышла на рынок беговой обуви и начала выпускать кроссовки для любителей, профессионалов, марафонцев и для восстановления после длительных беговых нагрузок.

Соединив накопленные знания в области создания физиологической и беговой обуви с современными дизайном и материалами MBT представила свои самые передовые кроссовки – Huracan.

- Появление Huracan - это начало революции для MBT, наш огромный шаг к современной и премиальной линейке кроссовок для бега на рынке, - сказал генеральный директор компании Энди Чоу. - Как пионеры в области перекатной обуви, мы берем нашу проверенную технологию изогнутой подошвы, которую совершенствовали с 1996 года, и, комбинируя ее с новыми технологиями и перспективным дизайном, подтверждаем нашу приверженность делу. Это делает нас самым инновационным, ориентированным на здоровье брендом беговых кроссовок в мире.

Huracan - ответ MBT на растущую в сфере беговой обуви тенденцию к возврату энергии и рассеиванию ударов, что обычно достигается с помощью композитной пластины, проходящей через среднюю часть подошвы. Но MBT разработала совершенно новую многослойную подошву, которая называется M.I.D.S. (Masai Impact Distribution System - Система распределения удара Масаи).

M.I.D.S. поглощает удары и рассеивает их наружу в пятке и средней части стопы, уменьшая количество вибрации, проходящей через тело. Она также уменьшает нагрузку на тело, улучшает баланс и стабильность бега и ходьбы. Фирменная ось переката Pivot Strike завершает процесс, обеспечивая активный, но плавный перекат при каждом шаге. Конечный результат - плавное и отзывчивое движение от касания пяткой о поверхность до отрыва ног, которое сводит к минимуму усталость и способствует постоянному движению вперед.

Уникальная конструкция подошвы Huracan, разработанная для противодействия ударам во время бега или восстановительной ходьбы, дает максимальную защиту и способствует более быстрому и плавному обороту. Это повышает эффективность бега и снижает утомляемость.

Дополнительные функции кроссовок Huracan:

- Стойка Exo-heel для оптимальной поддержки стопы и безопасности.

- Подкладка из пены с эффектом памяти обеспечивает индивидуальную подгонку для пятки и ахиллова сухожилия.

- В передней части стопы применяется технология M-Flex - прочная, но гибкая сетка на мыске, которая адаптируется к ступне на разных этапах бега.

- Легкий и дышащий верх из жаккардовой сетки с минимальным количеством швов.

- Износостойкая подошва дает превосходную прочность и улучшенное сцепление для бега по различным поверхностям.

- Рисунок протектора подошвы способствует правильному движению стопы.

- Светоотражающие элементы повышают безопасность при беге в темное время суток.

Обувь MBT является сертифицированным медицинским устройством первого класса в Европе и остается единственным крупным производителем коммерческой обуви. Многие модели MBT аккредитованы Американской ассоциацией подологов (APMA).