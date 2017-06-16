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Артем Кузелев

Прощай, Style.com!

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  • 16 Июня 201709:48

Издательский гигант Conde Nast окончательно закрыл авторитетный сайт Style.com.

После того, как один из самых авторитетных сайтов о модной индустрии превратился в онлайн-магазин, он все равно не стал рентабельным. Наконец, владеющая Style.com компания Conde Nast окончательно закрыла ресурс. Однако, по всей видимости, это не холдинг будет развивать ресурс, но уже в коллаборации с платформой Farfetch. Начиная с этой недели во всех публикациях на сайтах Conde Nast (139 журналов и около 100 сайтов) можно увидеть ссылки на товары Farfetch. Сотрудничество обещает быть плодотворным и взаимовыгодным, так как общее число пользователей Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair, Allure и других источников достигает 340 миллионов.

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