Прощайте, ангелы Victoria’s Secret!

Марка люксового белья объявила о переменах: теперь в ее рекламных кампаниях будут сниматься обычные девушки.

Переживая трудные времена, бренд Victoria’s Secret похвально пытается соответствовать актуальным трендам. На днях руководство марки сообщило, что готово следовать новой маркетинговой стратегии. Одно из решений – привлечение в съемки рекламы не только профессиональных моделей, но и обычных девушек. Таким образом компания попробует изменить имидж бренда «для идеальных женщин». Также в планах Victoria’s Secret развивать идею разнообразия и адресовать свои продукты разным женщинам.