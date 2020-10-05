Прошла презентация фабрики «Павлово-Посадский шёлк»

На базе шоурума «Выставка российских дизайнеров» представители российской фабрики более чем с двухсотлетней историей рассказали дизайнерам одежды и другим представителям модной индустрии об удивительных гобеленах и жаккардах, а также о самой Павлово-Посадской мануфактуре, которая не только сумела сохранить производственный и интеллектуальный потенциал, но приобрела новое оборудование и запустила в производство швейный цех. Для предприятия это очень ответственный шаг, так как ранее подобные ткани достаточно редко использовались дизайнерами в своих коллекциях.

В программе презентации основатель шоурума «Выставка российских дизайнеров» Роман Ефремов выступил первым и отметил, что один из первых шагов, способствующих развитию текстильной промышленности России, станет использование российскими брендами и дизайнерами тканей российских производителей. Именно поэтому в шоуруме «Выставка российских дизайнеров» была представлена фабрика из Павловского Посада, обладающая уникальными старинными технологиями и производящая современные ткани, которые актуальны в 2020 году.

В дебюте презентации с приветственной речью выступил президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. В своей речи он анонсировал создание на базе ОАО «НПК ЦНИИ Шерсть» «Кластера инновационного развития текстильной и легкой промышленности», который позволит собраться и объединиться на одной базе поставщикам и производителям тканей с молодыми и именитыми дизайнерами одежды.

Далее исполнительный директор ООО «Павлово-Посадский шёлк» Татьяна Карпонина открыла презентацию для дизайнеров рассказом о новых возможностях взаимодействия дизайнеров с фабрикой. Теперь дизайнеры могут изготавливать ткани по собственному дизайну. А начальник производства ООО «Павлово-Посадский шёлк» Оксана Алтынникова продемонстрировала панно и образцы тканей, рассказав о техническом потенциале современных жаккардных станков. П

оследней выступила руководитель отдела маркетинга ООО «Павлово-Посадский шёлк Ирина Курочкина, которая объявила конкурс дизайнеров одежды на тему «Создание коллекции одежды и аксессуаров с применением тканей фабрики «Павлово-Посадский шёлк», который пройдёт на базе шоурума «Выставка российских дизайнеров». Принять участие в нём смогут как профессионалы модной индустрии и уже состоявшиеся дизайнеры, так и студенты или выпускники ведущих учебных заведений дизайна, профильных ВУЗов и факультетов, школ дизайна и колледжей.

Особенный интерес встреча вызвала у молодых российских дизайнеров, которым нужны новые и необычные материалы. Их особенно удивили структуры и рисунки тканей с применением натуральных материалов.

Экс-управляющий директор компании класса Couture EDEM Wedding Couture и Дома Моды «Валентин Юдашкин» Нинель Ильичева отметила на презентации высокое качество продукции, и даже её превосходство над многими иностранными аналогами.

А известный дизайнер по работе для Дома моды Eventail концерна «Панинтер», марки класса «люкс» Bos Bison, торговой марки Incity (ООО Модный континет), участник показов на Moscow Fashion Week Владимир Зубец подчеркнул актуальный дизайн гобеленов, соответствующий современным запросам.

Также мероприятие посетила официальный представитель SPbFW (Санкт-Петербургская Неделя Моды) в Москве и специалист по подготовке дизайнерских коллекций известных дизайнеров к показам на Mercedes-Benz Fashion Week Russia и на Moscow Fashion Week Оксана Шевлякова.

По окончанию презентации дизайнеры смогли приобрести гобеленовый лоскут, а так же начали разрабатывать свои рисунки и паттерны, чтобы заказать ткани по своим эскизам.