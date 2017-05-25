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София Голдблатт

Простая арифметика Cop.Copine

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  • 25 Мая 201723:43

Французский премиум-бренд Cop.Copine предлагает заняться полезной для ума и души арифметикой - вычитанием 20% скидки на лучшие модели из летней коллекции и сложением идеальных образов. Выбрать наряды под любое настроение и с выгодой для кошелька можно с 26 по 29 мая во всех магазинах бренда, включая официальный интернет-магазин. 

Арифметика Cop.Copine диктует выбор в пользу яркого легкого платья на бретелях или летящей светлой рубашки в паре с джинсами ультрамодного желтого цвета, которые отлично подойдут для прогулки в солнечный день, а к выходам в свет - приурочить покупку черных комбинезонов, классического брючного или необычного, с открытыми плечами и полупрозрачной шифоновой юбкой, прикрывающей шорты.

 

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