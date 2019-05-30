Протестная коллекция Gucci. Cruise, 2020

Алессандро Микеле представил в Риме круизную коллекцию будущего года, полную чувства свободы и индивидуальности.

Круизное шоу итальянского дома Gucci состоялось в Капитолийских музеях Рима. Главное темой коллекции стали свобода самовыражения и чувство индивидуальности. Представляя ее, Алессандро Микеле сказал, что чувствовал себя свободным лишь в детстве и в моде. Тема раскрылась и через обращение дизайнера к моде 1970-х с ее мягкими формами, красивыми складками и драпировками. Оставаясь еще и ироничным творцом, Микеле добавил многим вещам изображения Микки и Минни Маусов, объемного декора в виде цветов и контрастных сочетаний ярких оттенков. Семидесятые печально перекликаются у модельера с современностью: он говорит о женщинах, которые в то время получили право распоряжаться своим телом по собственному усмотрению, но сейчас это право у них отнимается законами о запрете абортов. Вслед за хиппи 1960-1970-х Микеле заявляет: «Мое тело – мой выбор» и выносит этот лозунг на спины моделей.