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Артем Кузелев

Протесты в Мьянме: Benetton Group прекратила производство в стране

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  • 18 Марта 202112:47
Сюжеты: Benetton

Руководство группы Benetton выразило глубокую обеспокоенность трагическими событиями в Мьянме. Согласно официальном пресс-релизу, компания приостановила размещение новых заказов на производство в стране.

Массовые протесты, вытекшие в военный переворот, и множество смертей среди мирного населения в Мьянме заставили мировые компании, чье производство размещено в стране, немедленно реагировать на нестабильную обстановку. Первой размещение заказов здесь прекратила H&M Group, затем холдинг Benetton. Генеральный директор группы Массимо Ренон подчеркнул, что инклюзивность, объединение и нетерпимость к насилию в любом проявлении являются незыблемыми фундаментальными ценностями компании.

«Мы приостановим размещение заказов в стране с целью транслировать мощный и конкретный сигнал. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется как можно скорее, и базовые права людей будут восстановлены. Компания также ждет возобновления своей деятельности, чтобы вносить свой вклад, обеспечивая местное население работой», – отметил Ренон.

 
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