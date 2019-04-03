Против Тома Форда подан судебный иск

Сын популярного в 1960-1970-е годы американского актера Стива МакКуина обратился в суд с иском в отношении марки Tom Ford.
Адвокат Чедвика МакКуина подали судебный иск против марки Tom Ford. Бренд обвиняется в незаконном выпуске кардиганов McQueen Cardigan за 2390 долларов и Merino McQueen Cardigan за 1690 долларов. Истец отмечает, что некоторые вещи повседневного гардероба давно стали синонимами стиля Стива МакКуина и ассоциируются с его именем. Говоря о конкретных моделях, юрист подчеркнул: «Одной из таких вещей был шерстяной джемпер с воротником. МакКуин сделал этот кардиган крутым настолько, что Джеймс Бонд носил его сорок лет спустя».
В качестве компенсации Чедвик МакКуин требует от компании Тома Форда денежную сумму в размере всей прибыли за продажу упомянутых моделей плюс два миллиона долларов. Кроме того, адвокаты требуют уничтожить все рекламные материалы, упоминающие имя Стива МакКуина или использующие его образ.
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