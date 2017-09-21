Противостояние холоду в верхней одежде от ТВОЕ

Бренд ТВОЕ предлагает раскрасить пасмурную погоду яркими куртками, жилетками и пальто с эффектным дизайном, которые согреют осенью и станут незаменимыми элементами гардероба.

Серебряные и розовые цвета актуальны уже несколько сезонов подряд. Женские куртки этих оттенков из новой коллекции ТВОЕ добавят в будничный образ оригинальности. Дизайнеры бренда сделали модели по-настоящему практичными и функциональными: компактные и легкие, с высоким воротником, сохраняющим тепло и защищающим от ветра. Жилеты с капюшонами сочетаются с теплым свитером или пуловером, не сковывают движения и отлично подходят для отдыха на природе или длительной прогулки. Для тех, кто предпочитает более строгие силуэты, в коллекции есть утепленные пальто. Сочетание ткани цвета хаки с ярко-розовым искусственным мехом на капюшоне сделает запоминающимся любой образ и выделит его обладательницу из толпы.

В мужской линейке бренд ТВОЕ сделал ставку на мужественность, функциональность и комфорт. Теплые куртки, декорированные принтами в стиле милитари, дополнят гардероб сторонников активного образа жизни, а также будут отлично сочетаться с повседневной одеждой.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции курток и жилеток можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине ТВОЕ – www.tvoe.ru – с сентября.