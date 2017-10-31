Противовоспалительная маска для проблемной кожи лица от MIXIТ

Маска для лица Solution Mask на основе пробиотиков, натуральных экстрактов и масел быстро и по делу избавит тебя от назойливых прыщей и воспалений, устранит покраснения и укрепит естественный иммунитет твоей кожи. Лизат лактобактерий и молочная сыворотка в ее составе комплексно восстановят и нормализуют микрофлору эпидермиса, избавят от прыщей и глубоко очистят поры. Богатое антиоксидантами и линолевой кислотой масло виноградной косточки в сочетании с экстрактом зерновых дрожжей выровняет микрорельеф, ускорит регенерацию клеток, вернет им тонус и здоровую сопротивляемость, а натуральные антисептики – экстракты чистотела и элеутерококка нейтрализуют воспалительные процессы и восстановят защитный эпидермальный барьер.

Solution Mask не содержит SLS, силиконов, парабенов и минеральных масел, поэтому абсолютно безопасна и может использоваться от 1 до 3-х раз в неделю.

Используя комплексный уход за кожей лица с помощью серии Solution: Solution Gel и Solution Cream, добиться видимого результата можно в максимально короткие сроки.

Приобрести маску можно в одном из магазинов MIXIT, а также на сайте mixit.ru.