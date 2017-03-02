Прототип пятого поколения Land Rover Discovery эксклюзивно выставлен в «АФИМОЛЛ Сити»

Официальный старт продаж легендарного автомобиля начнется с мая 2017 года, и только сейчас прототип Discovery доступен широкой публике в ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити». Стенд с роскошным внедорожником дополнен интерактивной инсталляцией, выполненной в форме мультимедийной двери. Дверь - это символичный вход в мир приключений и новых открытий Discovery, которая поможет посетителям заглянуть за горизонт и начать захватывающее путешествие. За открытой дверью гость увидит себя на фоне масштабного пейзажа ледника или горных вершин, или бескрайней пустыни.

Аттракцион позволяет сделать памятную фотографию и отправить на электронный адрес или сразу выложить в социальные сети.

«АФИМОЛЛ Сити» приглашает своих посетителей совершенно бесплатное путешествие на занимательном аттракционе от Land Rover Discovery и поделиться своими эмоциями с хэштегами #everydayadventure #afimall #discovery.

Инсталляция находится на 2 этаже в малом атриуме ТРЦ.