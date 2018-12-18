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Артем Кузелев

Проведет ли Томми Хилфигер показ в Париже?

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  • 18 Декабря 201810:44
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Неделя моды в Париже

На днях появились слухи о том, что американский дизайнер ведет переговоры с организаторами парижской Недели моды.

По информации источников, близких к марке Tommy Hilfiger, американский дизайнер ведет переговоры с Федерацией высокой моды и прет-а-порте. Суть переговоров заключается в том, чтобы включить тайм-слот будущего шоу бренда в официальное расписание Недели моды, которая пройдет в Париже с 25 февраля по 5 марта. Вероятнее всего, что организаторы заинтересованы в новых участниках, тем более такого масштаба. Однако проблема может возникнуть с тем, что американская марка работает в формате «смотри – покупай» и, следовательно, будет выбиваться из общей сезонности шоу. Также сомнение вызывают массовые беспорядки и протесты во французской столице.

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