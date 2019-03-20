14 марта более 1000 поклонников бренда BMW и ценителей моды посетили одно из самых провокационных событий этой весны – PROVOCATION FASHION SHOW. Официальный дилер BMW Адванс-Авто на главной площадке Москвы Main Stage представил новый BMW 3 серии, а известный российский дизайнер Андрей Пономарева провел премьерный показ своей новой коллекции.

Эксклюзивное PROVOCATION FASHION SHOW в Main Stage собрало более 1000 гостей, среди которых были звезды российского шоу бизнеса иfashion-индустрии, журналисты ведущих деловых и автомобильных изданий, поклонники бренда BMW и клиенты Адванс-Авто. В Main Stage в этот вечер прошла презентация новой коллекции одежды PONOMAREV известного российского дизайнера Андрея Пономарева и премьера нового BMW 3 серии. Гости окунулись в атмосферу эпатажного фэшн-шоу, главной звездой которого, стала самая сексуальная, самая дерзкая и желанная модель - новый BMW 3 серии.

За бокалам шампанского, отведав изысканных закусок, присутствующие с замиранием сердца ждали начала PROVOCATION FASHION SHOW и презентации обновленного BMW 3 серии. И вот, наконец, появился он – новый BMW 3 серии, воплотивший в себе все лучшее от своих предшественников. Он приобрел оригинальные черты: яркий автомобиль, для тех, кто привык бросать вызов, быть в центре внимания и выделяться из толпы. Мощный и элегантный BMW 3 серии оставляет позади предрассудки и опережает самые смелые ожидания. Новый дизайн символизирует наступление новой эры. Совершенный спортивный седан с мощным и экономичным двигателем: достаточно сказать «ОК, BMW», – после чего новый BMW 3 серии начнет распознавать голос и практически предугадывать ваши желания. Четкие формы подчеркивают врожденную динамику стильными элементами. BMW 3 серии всегда был лидером. Дизайн спортивного седана соединяет успешное прошлое с многообещающим будущим. Каждый элемент его облика обещает невероятное удовольствие от вождения.

«Брутальный BMW 3 серии органично вписался в атмосферу провокационного показа новой коллекции Андрея Пономарева, ведь он такой же уникальный и смелый. Уверен, новая модель уже нашла своих клиентов среди гостей презентации. Новый BMW 3 серии – автомобиль для людей, которые хотят выделяться и могут примерить на себя провокацию, как в одежде, так и в стиле вождения», – комментирует Денис Аникеенко, генеральный директор BMW Адванс-Авто.

Благодаря полуавтономному вождению и интеллектуальной системе полного привода BMW xDrive он предлагает высший уровень комфорта как на дороге, так и за ее пределами. Автомобиль разгоняется до 100 км/ ч за 5,8 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч. Цена на модель начинается от 2 580 000 рублей. Автомобиль стал еще более просторным и комфортным: длина 4709 мм, в ширина – 2068 мм, а высота –1435 мм. Внутреннее пространство нового BMW 3 серии отличается еще большей практичностью. Акустические стекла или умная система для перевозки длинномерного багажа и множество других решений сделают эксплуатацию автомобиля простой и удобной, а также обеспечат невероятный комфорт в движении. Система помощи при движении в пробке, ассистент парковки или управление жестами — приборная панель BMW Live Cockpit Professional с 12,3-дюймовым дисплеем предоставляет в распоряжение автомобилиста всю необходимую информацию.