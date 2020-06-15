22 июня 2020 года в 19.00 состоится прямая онлайн-трансляция спектакля «Тяжелый песок» по одноименному роману Анатолия Рыбакова. Эфир будет проведен из Еврейского музея и центра толерантности.

Музыкально-литературная композиция «Тяжелый песок» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это дань памяти павшим и поклон выжившим.

В основу постановки лег роман Анатолия Рыбакова. Он был написан в 1978 году и посвящен трагедии Холокоста и мужеству Сопротивления. Это семейная сага, действие которой начинается в 1909 году и заканчивается восстанием в гетто в 1942 г. Выход романа стал сенсацией, так как впервые в русской литературе после 1930-х гг. появилось произведение, посвященное почти исключительно еврейской жизни.

Действие романа происходит в Черниговской области, в небольшом еврейском городке на Украине. Таких гетто в этих областях, на границе Витебской, Псковской губерний и в Белорусии в 1941-1942 гг. было очень много. Они были выжжены фашистами, и до наших дней практически не дошло документальных источников о происходивших там событиях.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Еврейском музее и центре толерантности роман прочитают Народный артист РФ, ведущий актер Театра им.Евгения Вахтангова, Евгений Князев и Заслуженная артистка РФ, ведущая актриса МХТ им. Чехова, Дарья Мороз. За роялем - выдающийся музыкант, художественный руководитель Московского Государственного Симфонического Оркестра, Иван Рудин.

Организатор трансляции - Благотворительный фонд «Семейная в помощь». Фонд был создан сетью клиник «Семейная» для помощи домам престарелых, одиноким пожилым людям и ветеранам. Врачи клиники регулярно оказывают медицинскую помощь, а фонд на собранные с продажи билетов на спектакли средства закупает лекарства и помогает с решением бытовых вопросов.

Каждый купленный билет на трансляцию - это помощь бабушкам и дедушкам, оплата лекарств ветеранам и покупка еды, оплата ЖКХ и приведение жилищных условий в нормальное состояние.

Только вместе мы можем сохранить память о страшных годах Великой Отечественной войны, не допустить повторения случившегося и помочь ветеранам и детям войны достойно прожить старость.

Билеты на трансляцию можно приобрести по ссылке: https://bit.ly/2ABAb5a

Благотворительный фонд «Семейная в помощь»:https://semeynaya.help

Facebook: https://www.facebook.com/semeynaya.help/

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Исполнительный директор: Ковалева Любовь Максимовна

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