Прямой эфир с Андреем Разбродиным 24 апреля

Онлайн-конференции «Антикризисного штаба СОЮЗЛЕГПРОМа» продолжают свою работу

Встречи в онлайне проводятся уже третью неделю. За это время состоялись более десятка интересных мероприятий, которые посетили несколько тысяч специалистов отрасли.

Записи прямых эфиров выкладываются на YouTube-канал «СОЮЗЛЕГПРОМ» и в приложении IGTV аккаунта выставки «Интерткань» в Imstagram

Ознакомиться с ними можно по ссылкам:

https://www.youtube.com/channel/UCOtRA53ODZGgJNDG0VEMUQw/videos

https://www.instagram.com/intertkan_expo/channel/

Обращаем ваше внимание, что 24 апреля в 15:00 состоится серьезный разговор в прямом эфире.

Приглашаем всех на еженедельную встречу с президентом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андреем Разбродиным.

В разговоре с Андреем Валентиновичем примут участие:

Сергей Базоев, заместитель генерального директора по стратегии и развитию ООО «БТК Холдинг»

Константин Бандорин, директор по развитию ИНПЦ ТЛП

Майя Будажапова, руководитель департамента стандартизации ИНПЦ ТЛП

Екатерина Мкртычян, руководитель органа сертификации ИНПЦ ТЛП

На встрече традиционно будут подведены итоги и анонсированы мероприятия, проводимые СОЮЗЛЕГПРОМом для поддержки членов отраслевого союза. Состоится обсуждение и обмен опытом. Сергей Базоев расскажет о том, как ООО «БТК Холдинг» наладил работу в условиях пандемии. Затем специалисты ИНПЦ ТЛП осветят свои первостепенные задачи, расскажут о разработанных ими ТУ на маски и защитные костюмы и дадут рекомендации по декларированию масок.

А самое главное, мы обсудим новые меры, которые планируются к принятию в третьем антикризисном пакете Правительства Российской Федерации.

Участие в мероприятии бесплатно при условии обязательной регистрации по ссылке

https://link.webinar.fm/register/legpr184/regsouzlegprom

ЖДЕМ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ!