Прямой эфир с Дмитрием Стофорандовым

30 мая подписчики официального аккаунта Teana в Instagram получили уникальную возможность задать интересующий вопрос в комментариях основателю Teana Дмитрию Стофорандову и получить ответ в режиме онлайн.

Основатель и генеральный директор Teana, кандидат фармацевтических наук и автор косметических рецептур Дмитрий Стофорандов на один день взял управление профилем Teana в Instagram в свои руки, в течение всего дня отвечая на вопросы подписчиков в комментариях.

В результате прямого эфира подписчики Teana узнали огромное количество новой полезной информации, в том числе и о инновационной направленности бренда. Действительно, сейчас тестирование продукции на животных – прошлый век. На самом деле, современные косметические ингредиенты и формулы тестируются на специально выращенных клеточных культурах, а затем с помощью добровольцев.

На вопрос, пользуется ли Дмитрий собственной косметикой, он ответил положительно, отметив, что привить мужчине интерес к косметике можно ненавязчиво, с любовью и в игровой форме.

Выяснилось, что процедура тестирования новой косметической формулы от момента разработки до сертификации занимает, как правило, около полугода.

Были и такие вопросы, благодаря которым подписчики смогли узнать Дмитрия с более личной стороны. Так, идеальное утро женщины в его представлении должно начинаться с объятий любимого мужчины, и, самое главное - никакого будильника! А дальше – по потребностям и возможностям: можно утро посвятить неспешным косметическим процедурам с Teana, а можно, применив экспресс-уход, бежать на работу. Но абсолютно важен вечерний ритуал ухода – он важен, так как приносит женщине ощущение заботы и о себе.

Самый интересный вопрос, наверняка волнующий многих (и впоследствии признанный победителем), задала @flasheslashes: «Изменится ли pH кожи, если постоянно использовать средства с кислотами и в чем вообще их смысл?».

Косметика с AHA- и BHA-кислотами прочно вошла в привычный ритуал ухода, тем более что результат виден практически сразу. АНА-кислоты эффективно растворяют отмершие клетки эпителия, наносят очень легкую контролируемую химическую травму и стимулируют тем самым кожу к регенерации. ВНА-кислоты (всем известная салициловая кислота) растворяют кожное сало, помогая очистить поры. Такая косметика помогает справиться с гиперкератозом, выравнивает рельеф и тон кожи. ­

Оказывается, даже если применять косметику на основе кислот ежедневно, на рН кожи это не повлияет (разве что сдвинет его уровень на сотые доли и то лишь на некоторое время).

На следующий день после прямого эфира был выбран вопрос-победитель, автор которого получит в подарок эксклюзивную уходовую сыворотку, изготовленную по индивидуальной рецептуре. ­

Прямые эфиры с экспертами и сотрудниками Teana будут проводиться регулярно. Следите за анонсами на страницах бренда в социальных сетях.