Public talk «Дети в автомобиле»

27 марта в инновационном шоу-руме Audi City Moscow, при поддержке компании OptimaKids, пройдет Public talk на тему «Дети в автомобиле».

Участники обсудят вопросы безопасности детей в автомобиле в современном мире: какие устройства лучше использовать при перевозке детей в определенном возрасте; как выбрать механизм безопасный, комфортный и удобный в использование; как объяснить ребенку необходимость соблюдения правил безопасности в автомобиле и другие актуальные аспекты данной проблематики.

Гостями и участниками Public Talk станут: известный Digital Mentor Джон Самрой (Jon Sumroy), представители прессы, руководители крупных ретейлеров по продаже детских товаров, медийные персоны, среди которых: Елена Кулецкая, Анастасия Стоцкая, Анна Хилькевич, Мария Кожевникова, Анастасия Меськова, Алла Довлатова, Марина Ким и другие.

Также в рамках мероприятия пройдет презентация компактного складного бустера нового поколения Mifold. Представит бустер лично Jon Sumroy, который расскажет и продемонстрирует преимущества и технические особенности Milfold: он очень маленький и прочный, он в 10 раз меньше чем стандартный бустер и при этом такой же безопасный. Mifold можно брать с собой куда угодно и использовать при перевозке детей от 4-х лет. Miford сертифицирован и допустим к использованию европейскими и российскими стандартами.

Место проведения мероприятия: шоу-рум Аudi City Moscow.

По вопросам аккредитации обращаться: 8915 140 14 92 Виктория

Адрес: ул. Никольская, 10

Cбор гостей: 12.00