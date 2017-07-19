Public Talk «Гид по стилю для мужчин» в Аudi City Moscow

18 июля в инновационном шоу-руме Audi City Moscow, в рамках Club of Gentlemen, прошел Public Talk c экспертом по мужскому стилю Бернхардом Ретцельем.

На примере коллекции итальянского бренда Uomo Collezioni Бернхард Ретцель рассказал о последних тенденциях в мужской моде - как правильно подобрать, носить и с чем сочетать классические и casual варианты костюмов, что тренд сезона – синий, какие элементы обязательны при создании стильного мужского образ, а также ответил на вопросы гостей.

Бернхард Ретцель подсказывает как создать собственный имидж. «Настоящий джентльмен - это мужчина, который ничего не оставляет на волю случая. Важно помнить, что не только одежда делает мужчину джентльменом, вернее, настоящий джентльмен остается таковым даже без нее, но одежда – это всегда визитная карточка».

После интересного разговора, гости стали участниками розыгрыша ценных призов от часового бренда Оmega; официального банка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Альфа-Банка; модного бренда и сети бутиков премиум-класса Uomo Collezioni; итальянского салона красоты Domenico Castello; специального подарка от Audi City - тест-драйв на спортивном автомобиле R8.

Гостям вечера, коньяк «Chronos» запомнился своим свежим, утончённым ароматом с изысканными нотами дуба. Этот коньяк прекрасно может украшать вечер не только своим чистым исполнением, но и идеальным сочетанием с другими безалкогольными напитками и фруктами в коктейльной подаче.

Гостями вечера стали: Дмитрий Логинов, Светлана Камынина, Василий Эсманов, Юрий Столяров, Таисия Румянцева, Александр Юдин, Борис Еремин, Анетта Орлова, Даниил Федоров, Галина Смирнская, Алексей Ганушкин, Алексей Седов, Акаки Сахелашвили, Алиса Толкачева, Тимур Маргвелашвили, Семен Капш и другие.

Бернхард Ретцель во всем мире считается признанным знатоком и экспертом в мужской моде, его статьи регулярно публикуются в модных журналах по всему миру. Господин Ретцель написал и издал 15 книг по моде и стилю для мужчин и женщин. В настоящее время Бернхард Ретцель работает как консультант по открытию магазинов для крупных компаний в сфере моды в Германии, Австрии, Нидерландах, Польше, Бельгии, Франции и Великобритании.

Audi City Moscow (ул. Никольская, 10) – уникальное инновационное пространство, созданное немецкими архитекторами и инженерами с использованием новейших технологий. Audi City Moscow - это не только место, где потенциальный покупатель может оценить все модели бренда в самых разнообразных модификациях, но и площадка для обмена идей, проведения лекций и мастер-классов в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями, занимающимися разработками в области технологий.

Uomo Collezioni (www.uomo.ru) - бренд итальянской мужской одежды.В каждой коллекции Uomo Collezioni представлено все необходимое для того, чтобы выглядеть элегантно – классические костюмы и сорочки ручной работы, брюки и спортивные пиджаки, превосходный трикотаж, линия верхней одежды, обуви и аксессуаров. Тем, кто предпочитает создавать собственный стиль, в салонах Uomo Collezioni предлагается услуга индивидуального пошива одежды, изготовления обуви и аксессуаров по персональным эскизам.