Pull&Bear представляет первую эко-коллекцию Join Life

Pull&Bear представляет свою первую коллекцию Join Life, при производстве которой соблюдаются строгие стандарты в области социальной и экологической ответственности. Отличительный стикер Join Life подтверждает, что бренд разделяет обязательства всей группы компаний Inditex по защите окружающей среды, которые лежат в основе ее деятельности, и заботе о будущем.

Капсульная коллекция Join Life от Pull&Bear сочетает в себя повседневные и функциональные образы, уже ставшие визитной карточкой бренда. В коллекции использованы два вида экологически чистого сырья: органический хлопок и лиоцелл — волокно, производимое из древесины, которая выращена в зонах ответственного лесопользования.



Сырье

Органический хлопок выращен с заботой об окружающей среде, биологическом разнообразии, а также — о людях, участвующих в его производстве. Хлопок выращивается без удобрений и химических пестицидов, из семян, полученных натуральным способом. Для производства органического хлопка требуется на 90 % меньше воды и на 60 % меньше энергии, что также отличает его от обычного хлопка.

Второй материал — лиоцелл, представляет собой волокно, производимое из древесины лесов, которая произрастает в зонах ответственного лесопользования, где осуществляется строгий контроль за выращиванием деревьев и проводятся программы по восстановлению лесов. Производство волокна осуществляется в системе, позволяющей повторно использовать 100 % воды и 95 % химических веществ.



Для нее

В женской коллекции доминируют свободные, объемные силуэты. В этом сезоне актуальны принт в полоску, брюки-палаццо и костюмы-двойки, а также летние парусиновые туфли, платья и рубашки. В цветовой палитре преобладают естественные оттенки — хаки, песочный и пудрово-розовый.



Для него

В мужской коллекции присутствует весь ассортимент одежды: от брюк и футболок до толстовок, верхней одежды и кроссовок. Цветовая гамма включает в себя светлые природные оттенки на светло-сером, черном и рыжевато-коричневом фоне, с акцентами хаки или розового. Эко-коллекция отличается минимализмом в декоре и преимущественно объемными формами.



Стратегия защиты окружающей среды

С помощью данной инициативы Pull&Bear продолжает реализовывать стратегию защиты окружающей среды, которая является неотъемлемой частью концепции бренда. Мероприятия, проводимые Pull&Bear в рамках социальной и экологической ответственности, охватывают все больше сфер деятельности компании. Программа интегрирована в магазины, которые оптимизируют свою работу с целью достижения запланированных показателей экологической эффективности к 2020 году. Также стратегия реализуется и в работе головного офиса в Нароне, Испания, получившего сертификат LEED Gold — высшую награду в области экостроительства.

Компания также проводит ряд других мероприятий, направленных на защиту окружающей среды. Один из примеров - соревнование по серфингу 2017 Pull&Bear Pantín Classic Galicia Pro, в рамках которого был запущен проект по сбору, сортировке и переработке отходов.

Другой пример - недавнее сотрудничество с автопроизводителем Smart, результатом которого стал ограниченный выпуск электромобилей и линии одежды, изготовленной преимущественно из органических или переработанных материалов.