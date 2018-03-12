Puma выпустила кроссовки от «Союзмультфильма»

Когда в декабре выходил очередной эпизод из «Звёздных войн», я писал о том, что Лубутен создал эксклюзивные модели туфель, вдохновлённых образами героинь нового фильма.
А Puma на днях презентовала кроссовки - с нашими родными «союзмультфильмовскими» персонажами.
Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке.
Прославленная и любимая многими поколениями студия «Союзмультфильм» сейчас успешно выходит из кризиса. Помогают в этом другие знаменитые компании. Спонсорство Danone позволило не только запустить сериал о Простоквашино, но и дать новую жизнь другим популярным героям. Теперь - яркий ход с Puma.
Модель Puma Suede с синей замшей посвящена «Ну, погоди!»
Левая сине-белая кроссовка - «Заяц», правая - «Волк».
Чёрная-жёлтая пара прославляет Винни-Пуха и его верного друга и соратника Пятачка.
Со своего кроссовка Пятачок стреляет в шарик Винни-Пуха на другом кроссовке.
Левый и правый кроссовок украшают знаменитые высказывания плюшевого медвежонка - соответственно про «Неправильных пчёл» и «Неправильный мёд».
Совместные кроссовки «Союзмультфильма» и Puma вот-вот появятся на полках ЦУМа, Brandshop, Street Beat, КМ20, Podium и в избранных магазинах Puma.
Отметим, что культовой модели Puma Suede исполняется полувека. В честь юбилея фирма выпускает коллекции, связанные с музыкой, высокой модой и поп-культурой. Анонсировано совместное творчество с Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.
Ну а «Союзмультфильм» приобщился к теме кроссовок давно.
Насколько я знаю, сериал про блудного попугая Кешу тоже хотят возобновить.
Непоможет ли в этом другой широко известный бренд спортивной обуви?
Михаил ГУРЕВИЧ
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