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Михаил Гуревич

Puma выпустила кроссовки от «Союзмультфильма»

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  • 12 Марта 201811:19
Сюжеты: Puma

Когда в декабре выходил очередной эпизод из «Звёздных войн», я писал о том, что Лубутен создал эксклюзивные модели туфель, вдохновлённых образами героинь нового фильма.
А Puma на днях презентовала кроссовки - с нашими родными «союзмультфильмовскими» персонажами.
Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке.

Прославленная и любимая многими поколениями студия «Союзмультфильм» сейчас успешно выходит из кризиса. Помогают в этом другие знаменитые компании. Спонсорство Danone позволило не только запустить сериал о Простоквашино, но и дать новую жизнь другим популярным героям. Теперь - яркий ход с Puma.

Модель Puma Suede с синей замшей посвящена «Ну, погоди!»

Левая сине-белая кроссовка - «Заяц», правая - «Волк».

Чёрная-жёлтая пара прославляет Винни-Пуха и его верного друга и соратника Пятачка.

Со своего кроссовка Пятачок стреляет в шарик Винни-Пуха на другом кроссовке.
Левый и правый кроссовок украшают знаменитые высказывания плюшевого медвежонка - соответственно про «Неправильных пчёл» и «Неправильный мёд».



Совместные кроссовки  «Союзмультфильма» и Puma вот-вот появятся на полках ЦУМа, Brandshop, Street Beat, КМ20, Podium и в избранных магазинах Puma.


Отметим, что культовой модели Puma Suede исполняется полувека. В честь юбилея фирма выпускает коллекции, связанные с музыкой, высокой модой и поп-культурой. Анонсировано совместное творчество с Hello Kitty, Karl Lagerfeld, Pepsi, Swarovski и Barbie.
Ну а «Союзмультфильм» приобщился к теме кроссовок давно.

Насколько я знаю, сериал про блудного попугая Кешу тоже хотят возобновить.
Непоможет ли в этом другой широко известный бренд спортивной обуви?

Михаил ГУРЕВИЧ

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