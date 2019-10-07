Путешествие на Байкал: что взять с собой?

Байкал одно из самых красивых и завораживающих мест нашей планеты! Туристы со всего мира приезжают в Россию, чтобы собственными глазами увидеть уникальную природу, простирающуюся вокруг самого глубокого озера, и насладиться неповторимыми пейзажами заснеженных гор, бескрайних степей и таежных лесов. Неслучайно Байкал называют местом силы и перерождения, человек возвращается оттуда обновленным и зарядившимся энергией. Климат и уникальная местность открывают множество возможностей для зимнего спорта, и The North Face станет отличным выбором для вашего комфортного отдыха!

Тот, кто рискнет и отважится на эту поездку, ни за что не пожалеет! Помимо возможности насладиться природными красотами, у вас есть прекрасный шанс попробовать себя в различных зимних развлечениях. Необычное расположение открывает возможность испытать на себе как привычные, так и уникальные виды активного отдыха. Например, зимний драйв, подледная рыбалка, сплавы, горные лыжи, зимние велопоходы, собачьи упряжки. Каждый найдет что-то себе по вкусу и не останется разочарованным!

Байкал – место невероятной и удивительной красоты, однако он обладает чуть ли не самым суровым и тяжелым климатом. Чтобы погода не стала преградой на пути осуществления вашей мечты, туристам необходимо заранее тщательно подготовиться и решить, что взять с собой, и быть готовым к любым капризам природы.

Темные очки и солнцезащитный крем. На удивление, Байкал – одно из самых солнечных мест, где оно светит более трехсот дней в году! Поэтому многие туристы приезжают неподготовленными и не учитывают этот факт. Собираясь в путешествие, не забудьте про эту особенность байкальского климата. На всякий случай, лучше захватить с собой крем от солнца независимо от времени года, в которое вы путешествуете. Зимние лучи мало отличаются от летних, и лучше заранее позаботиться об уходе за кожей лица.

Непромокаемая обувь. Пожалуй, эта часть гардероба является одним из важнейших условий, от которого будет зависеть комфорт вашего путешествия! Главная особенность, на которую стоит обратить внимание при выборе – это водонепроницаемость. Ботинки Edgewood 7 компании The North Face сделаны из натуральной кожи и обеспечат вам не только непромокаемость, но и тепло с комфортом благодаря специальной ортопедической стельке Ortholite.

Верхняя одежда. На Байкале обойтись без качественной куртки невозможно, The North Face предлагает широкую линейку утепленных курток для всех полов и возрастов, которая помимо теплоизоляции обладает дышащими свойствами! Более того, куртки The North Face созданы специально для путешественников, поэтому вес изделия не утяжелит ваш рюкзак и обеспечит вам удобство и свободу движений при носке. Например, при создании пуховой парки Mcmurdo 2 была использована водонепроницаемая дышащая мембрана Dryvent, и вы можете быть уверены за свою защиту от непогоды!

Байкал – место, которое каждый человек должен посетить хотя бы один раз за свою жизнь! Эта поездка станет одной из самых запоминающихся в вашей жизни, поэтому не бойтесь, рискуйте, пробуйте новое и смело идите к своей мечте!

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