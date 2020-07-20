Путешествие на Камчатку вместе с Timberland

18 июля, Григорий Масленников (@gregory_m), российский художник и дизайнер, в течение всего дня будет публиковать серию сторис в российском аккаунте Timberland (@timberland_ru) , рассказывая о Камчатке и о своём новом проекте Back To The Roots. Присоединяйтесь и станьте очевидцем по-настоящему захватывающего путешествия!​

О бренде Timberland

Timberland – ведущая в мире компания по разработке, производству, продвижению и продаже первоклассной обуви, одежды и аксессуаров для тех, кто любит проводить время на природе. Во многом обязанный своей известностью оригинальным желтым ботинкам, представленным в 1973г., сегодня бренд Timberland одевает покупателей с ног до головы, предлагая им разнообразные коллекции, в которых отражено богатое наследие бренда в области мастерства, функциональности и стиля. Продукция Timberland для приверженцев активного образа жизни выходит под брендами Timberland®️ и Timberland Boot Company®️, а спецобувь и спецодежда выпускаются под маркой Timberland PRO®️.

Приверженность изготовлению качественной продукции в компании Timberland сочетается с непоколебимым обязательством создавать нечто новое и ответственно подходить к своей работе. Это касается нашей продукции, окружающей среды, а также жизни общества во всех уголках мира, где мы живем, работаем и которые исследуем.

Официальный сайт и интернет-магазин timberland.ru

О Проекте “Back To The Roots”

Григорий Масленников (www.gregoryemvy.com, @gregory_m), современный российский художник и дизайнер, запускает онлайн-проект о путешествиях по России «Обратно к истокам» / “Back To The Roots”.

Медиа о путешествиях по России «Обратно к истокам» / “Back To The Roots” стартовало 20 июля 2020 года. Первую экспедицию художник совершил на Алтай, с 22 июня по 2 июля, далее – Камчатка, с 10 по 20 июля. На протяжении всего маршрута Григорий ведет фото- и видеосъемку в команде с профессиональными оператором и гидом.

Цель проекта — заинтересовать российских и зарубежных путешественников и пригласить их посетить неизведанные регионы России. Для своего проекта Григорий Масленников выбирает направления, которые сначала подробно изучает сам — исследует с разных ракурсов ландшафт, достопримечательности, экологию и народные промыслы. Затем рекомендует эти места пользователям, вдохновляя их на приключения. Художник будет совершать новую экспедицию по России раз в полтора месяца.