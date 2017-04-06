Путешествие на Восток, или Философия восточного базара

Восточный базар — это не просто рынок в общепринятом смысле, здесь царит особая атмосфера. Экзотика восточного базара зиждется на менталитете народов Востока.

Приходилось ли вам бывать в Марокко, Тунисе или Объединенных Арабских Эмиратах? Если нет, у вас есть прекрасный шанс уже совсем скоро реализовать свою мечту, не покидая Москвы!

Вас ждёт настоящий восточный базар, на котором будут презентованы интересные и полезные товары стран Востока на любой вкус и кошелёк. С 4 по 8 мая 2017 года в Москве в рамках Всемирной танцевальной Олимпиады, которая по итогам 2016 года вошла в Книгу рекордов России (29 000 участников и около 20 000 посетителей), пройдёт крупномасштабная ежегодная Выставка-продажа восточной культуры и товаров Oriental-Expo.

Посетители выставки смогут приобрести товары, произведённые в странах Востока, насладиться едой разнообразных кухонь, узнать много нового в ходе всевозможных мастер-классов и открытых уроков и лекций по истории и культуре народов Востока.

Вход для посетителей бесплатный, для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и получить билет на посещение: www.oriental-expo.ru. Пригласительные билеты можно также получить у наших партнёров: в ресторанах Москвы, в культурных центрах стран Востока, в студиях восточных, индийских танцев, в Музее Востока.

На выставке-продаже будут представлены товары из Таиланда и Марокко, Индии и Перу, Тибета и Непала и многих других стран. Будет организована работа ресторанов восточной кухни, реализация сладостей, состоится также настоящая чайная церемония, пройдет показ мод от модельеров мусульманской одежды.

Хотите весело, интересно и с пользой провести время?

Мы ждем вас по адресу: г. Москва, КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1, павильон № 4.1

Даты : с 4 по 8 мая 2017г.

Время работы : с 10.00-19.00 все дни

Сайт: www.oriental-expo.ru

vk.com/orientalexpo

facebook.com/orientalexpo2016

Instagram: oriental_expo