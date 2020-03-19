Путешествия и спортивный шик в сезоне весна-лето 2020 "Эконика"

В новом модном сезоне дизайнеры бренда обращаются за вдохновением к путешествиям, в направлениях коллекции прослеживаются элементы городского минимализма, сафари и морского побережья.

Основная тема базовой линии Ekonika – вневременная классика с колоритом сафари. Натуральные материалы: нежная замша и нюдовая кожа напоминают фактурой пейзажи саванны. Модные силуэты, анималистичные принты и авторские формы каблуков добавляют моделям оригинальности. Благородный карамельный беж, насыщенный оранжевый и бирюза, бархатистый деним – айдентика цветового решения темы, а яркий змеиный принт разбавляет монохромные оттенки. Аксессуарная линия представлена разноцветными сумками-мешками. Вместительные, удобные, стильные - эти сумки соединяют в себе два главных тренда сезона весна-лето 2020: спорт и естественный шик.

Спортивная революция мегаполиса – вторая знаковая тема линии Ekonika. В ней представлены и кеды для любителей классики, и кроссовки, и сандалии на нарочито высокой подошве - так называемые «ugly shoes», горячо любимые модницами. Самый свежий синтез спорта и моды сезона SS 2020 - лоферы на спортивной подошве.

Весенняя часть премиальной линии Alla Pugachova стала отражением жизни современной путешественницы. Карамельные оттенки, деним, насыщенная бирюза и бордо раскрасили классические лодочки, мюли и ботильоны. В коллекции главенствует обувь с примечательными деталями и яркими вставками – ниспадающими цепочками, нестандартными формами каблука (к слову визитной карточкой торговой марки), многочисленными ремешками и кнопками. Романтичный дух саванны поддерживают принты под рептилию на казаках, мокасинах, кроссовках и открытых босоножках.

Круизная часть коллекции Alla Pugachova вдохновлена морскими пейзажами и представлена в традиционной морской палитре: темно-синем, белом и красном оттенках. Главным акцентом этого сезона становится эмблема с морской тематикой, она украшает комфортные кроссовки, яхтенные мокасины и слипоны. Она же появляется и в принте на сумках, рюкзаках и аксессуарах, таким образом собирая капсулу в единое целое. В то время как sport-casual направление отдает дань Олимпийской эстетике, которая прослеживается через спортивную графику на мюлях, кедах и аксессуарах.

Интернет-магазин: ekonika.ru