Пять элементов красочного вечера в честь открытия агентства Анны Белис

9 декабря в Prince Park Hotel состоялась закрытая вечеринка по случаю запуска первого в России нестандартного модельного агентства Anna Belis Model Management под руковотством Анны Белис.

Имя Анны Белис все чаще украшает обложки журналов, заголовки новостей и мелькает на ТВ, в Инстаграме уже более 200 тысяч фолловеров. Ее жизнь кажется похожей на сказку Золушки: регулярные поездки за границу, фотосессии с именитыми фотографами по всему миру, развороты и обложки журналов. За год Аня добилась небывалых успехов: среди которых наиболее яркими стали победы в международных конкурсах красоты Miss Universal Portugal, Top Photomodel Universe 2016. Благодаря такому прорыву ее стали приглашать в эфиры и на интервью. После яркого участия в таких престижных конкурсах Анна проснулась знаменитостью. Недавно она получила номинацию "Фотомодель года" на вручении наград Success Woman Awards. Предложения о сотрудничестве, конечно же, сыпятся ей рекой. Но ее путь к сегодняшнему успеху был очень непростым и долгим, поскольку ее внешность считалась нестандартной для модельного бизнеса. Ей говорили, что ничего не получиться и лучше забыть о карьере модели. Однако сильным духом спортсменка (Анна - КМС по фигурному катанию) ежедневным трудом и настойчивостью добилась-таки признания, несмотря на закрытые двери, множество преград и поражений в прошлом.

В этот вечер зрители просто купались во всех проявлениях краcоты. Организаторы подготовили действительно насыщенную развлекательную программу: выступления звезд, вкусные угощения от ресторана с шампанским, показы коллекций дизайнеров и множество приятных сюрпризов и подарков от организатора и партнеров агентства. Ведущий открытия - Станислав Море.

Мероприятие открыл выход главной героини вечера – Анны Белис. Анна объяснила зрителям, почему захотела открыть нестандартное модельное агентство. Свыше 150 гостей собрались, чтобы поддержать Анну.

Весь сценарий мероприятия разворачивался вокруг 4х разноплановых показов от российских дизайнеров. В показах приняли участие первые модели нового агентства. Яркая харизма девушек просто покорила публику. Важно отметить, что каждый показ срежиссирован самой Анной Белис. Так дизайнер Кристина Адушкина представила яркую коллекцию в африканском стиле Afroprint под зажегательную музыку, девушки шли легкой, танцующей походкой и застывали в необычных фигурах. Яркий танцевальный номер открыл показ известного российского дизайнера Анастасии Белковско. и ее коллекции платьев с авторскими принтами. Дизайнер Марина Ривьера под мистическую музыку представила авторскую коллекцию роскошных эко-шуб, при пошиве которых ни одно животное не пострадало, тут модели завершили финальный выход со свечками в руках. И, конечно, невозможно представить подиум без вечерних платьев. Торжественной завязкой вечера стал показ вечерних платьев Prostyle Dress под аккомпанемент мирового хита «Show must go on», в котором приняла участие и сама Анна Белис, в платье-бутоне от данного бренда.

Чтобы гости не скучали ни минуты, яркие показы сменялись не менее яркими выступлениями артистов и словами-наставлениями от друзей и партнеров Анны. Несмотря на то, что это было первое мероприятие Анны, ее пришли поддержать многочисленные представители шоу и медиа-бизнеса: актриса Мария Берсенева («Маргоша»), певица Анастасия Крайнова («Фабрика Звезд»), певец Дмитрий Нестеров, певица Инна Литвин, рэпер NJohn, актер Сергей Ларин (ТНТ), «Миссис Вселенная» Надежда Лысенко, «Мисс Грузия» Александра Любимова, телеведущая «Ю» Мария Матвеева, главный редактор журнала «Megapolis Time» Иван Ирбис и многие другие. Подарки и сюрпризы текли рекой. Ярким моментом шоу стала викторина с призами. Были разыграны сертификаты в салоны красоты, спа, аксессуары ручной работы, кондитерские изделия и многое-многое другое. Также весь вечер гости участвовали в флешмобе, в котором разыгрывался главный приз – ночь в номере люкс «Принц Парк Отеля». Для выигрыша гости должны были выкладывать селфи с определенным хештегом, а представители отеля Принц Парк по окончании вечера выбрали самое интересное фото. Победителем стал уже выступивший артист Дмитрий Нестеров. После вручения сертификата Дима подарил слушателям победный номер с песней «18» и заставил всех танцевать.

Всплеск конфетти и праздничный торт торжественно завершили вечер пятницы, организованной командой Anna Belis Model Management, при поддержке Irbis Media Group. Четыре показа, символизирующие 4 стихий, и пятый элемент, совсем как в фильме Бессона, - само совершенство Анна Белис, - это та самая красота и любовь, что спасет этот мир.

Официальные партнеры: модельное агентство Forma Models, Free Dance Family, студия диодной эпиляции Epil Time, студия аренды платьев Prostyle dress, fashion-бренд SweetLook, компания Вкус силы, дизайнер Марина Ривьера, цветочный бутик LeoFlowers, салон красоты Saco, дизайнер Мария Мариарти, художник Ярослав Ларионов и студия Fujin Art, дизайнер Юлия Скородумова, кондитерская Excess Free, студия декора Большие цветы, шоурум Кухня стиля, йога-студия Лилия Центр, фотограф Катя Кузьмина, спа-салон Тао Спа, белье Kristina Dubilovich, десерты премиум-класса Ufeelgood и, конечно же, гостеприимный отель Принц Парк.

Официальные инфопартнеры: журналы Megapolis Time, Queencity, Esque, интернет-порталы Интересный мир, raskachaem.ru

Фото: Анатолий Дорощенко, Елена Логинова (raskachaem.ru)

Коллекция "Afroprint" by Kristina Adushkina (Ethnique Fashion)

Коллекция "Возвращение" Анастасии Белковской

Коллекция шуб из эко-меха дизайнера Marina Riviera

Выступления Jenny Jemsy, NJohn, Инны Литвин и Дмитрия Нестерова

"Миссис Вселенная" Надежда Лысенко

Актриса Елена Борщева (Comedy Woman)

Певица Анастасия Крайнова

Дмитрий Нестеров и Александра Любимова "Мисс Грузия"

Перформанс визажистов

Финальный показ Prostyle Dress и на сцене представители отеля с объявлением победителя флешмоба

Первые модели Anna Belis Model Management

Завершение вечера