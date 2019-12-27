Пять звезд, запустивших свои марки в 2019 году

Завершающийся год, кроме всего прочего, запомнится и урожаем звездных фэшн-линий. Эксперты информационного агентства «Франс Пресс» выбрали пятерку самых перспективных модных премьер.
Рианна
Певица и дизайнер представила новую модную марку. Благодаря сотрудничеству с конгломератом LVMH бренд Fenty уверено завоевал внимание потребительниц люксового сегмента.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян-Уэст в 2019 году запустила собственную марку корректирующего белья Skims. Запуск изначально называвшегося Kimono бренда, сопровождалось скандалом, но в дальнейшем страсти улеглись.
Уилл Смит
Неожиданной новостью в октябре стал запуск своей марки Уиллом Смитом. Бренд получил название Bel-Air Athletics и начал существование с коллекции из 26 демократичных вещей: футболок, свитшотов, спортивных костюмов.
Джастин Бибер
Канадский певец отдохнул после масштабного гастрольного турне, сопровождавшегося большой коллекцией мерча, и зарегистрировал свою марку Drew House. В основе стиля бренда – культура скейтбординга.
Кейт Хадсон
Американская актриса продолжает покорять модную индустрию. В апреле Кейт запустила марку одежды прет-а-порте Happy X Nature. Философия бренда базируется на концепции устойчивого развития.
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