Работа в марке Канье Уэста Yeezy

Музыкант, дизайнер и бизнесмен объявил, что к концу года намерен расширить штат своей марки на 160 сотрудников.

Активный пользователь соцсетей Канье Уэст написал в своем «Твиттере», что в штате его марки Yeezy открыто 160 вакансий. Эти вакансии рэпер хочет закрыть до конца текущего года, поэтому всем желающим стоит поторопиться. Расширение коснется и офисов компании: новые представительства появятся в Лондоне, Нью-Йорке и Вайоминге. Кроме того, Канье объявил о намерении заработать в этом году миллиард долларов на продаже одежды и обуви.