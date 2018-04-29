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Канье Уэст (Kanye West) (30)
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Артем Кузелев

Работа в марке Канье Уэста Yeezy

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  • 29 Апреля 201800:44
Сюжеты: Канье Уэст (Kanye West)

Музыкант, дизайнер и бизнесмен объявил, что к концу года намерен расширить штат своей марки на 160 сотрудников.

Активный пользователь соцсетей Канье Уэст написал в своем «Твиттере», что в штате его марки Yeezy открыто 160 вакансий. Эти вакансии рэпер хочет закрыть до конца текущего года, поэтому всем желающим стоит поторопиться. Расширение коснется и офисов компании: новые представительства появятся в Лондоне, Нью-Йорке и Вайоминге. Кроме того, Канье объявил о намерении заработать в этом году миллиард долларов на продаже одежды и обуви.

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