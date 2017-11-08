Работники Zara жалуются на неоплачиваемый труд

На днях на ярлычках одежды испанской марки были обнаружены послания турецких работников с жалобами на неприемлемые условия труда.

Текстильная промышленность периодически показывает свою темную сторону. На этот раз в центре этического скандала оказалась марка Zara. Недавно покупатели в магазинах испанского бренда обнаружили модели, ярлычки которых содержали сообщения от турецких рабочих: «Я сделал эту вещь, которую вы собираетесь купить, но мне не платят за это». Новость сообщило издание Associated Press, которое отмечает также, что рабочие были наняты производителем Bravo, который не выплачивает им зарплату уже три месяца, а также имеет задолженности по выходным пособиям.

Как известно, это не первый подобный случай. В 2014 году рабочие, отшивающие одежду для Primark, таким же образом отправляли сообщения о принудительном труде и унижающих условиях работы.