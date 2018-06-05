Вход
ADV
Интересно
Calvin Klein (216)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Работы Энди Уорхола на аксессуарах Calvin Klein

  • 111
  • 0
  • 05 Июня 201811:25
Сюжеты: Calvin Klein, Энди Уорхол

Американская марка выпустила коллекцию аксессуаров для дома и предметы интерьера, украшенные фрагментами картин знаменитого художника.

Раф Симонс продолжает использовать наследие Энди Уорхола в своих работах для марки Calvin Klein. На этот раз дизайнер перенес портреты Денниса Хоппера и Сандры Брант на посуду, подушки, шерстяные пледы и другие аксессуары для дома. Основными цветами коллекции стали белый, красный, розовый, бежевый и синий. К сожалению, о то, где и когда можно будет приобрести декор, бренд не сообщает.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru