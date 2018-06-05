Работы Энди Уорхола на аксессуарах Calvin Klein

Американская марка выпустила коллекцию аксессуаров для дома и предметы интерьера, украшенные фрагментами картин знаменитого художника.

Раф Симонс продолжает использовать наследие Энди Уорхола в своих работах для марки Calvin Klein. На этот раз дизайнер перенес портреты Денниса Хоппера и Сандры Брант на посуду, подушки, шерстяные пледы и другие аксессуары для дома. Основными цветами коллекции стали белый, красный, розовый, бежевый и синий. К сожалению, о то, где и когда можно будет приобрести декор, бренд не сообщает.