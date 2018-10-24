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Артем Кузелев

Работы Ника Найта покажут в Токио

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  • 24 Октября 201810:59

В столице Японии открывается выставка фотографий знаменитого британского фотографа.

Токийская художественная галерея The Mass анонсировала скорое открытие выставки Still. С 10 ноября по 16 декабря этого года посетители галереи смогут увидеть работы британского фотографа и основателя компании Showstudio Ника Найта. Экспозицию составят фотографии из серий Flora, Roses, Photo Paintings и Roses from My Garden. Центральное место займут отпечатки, выполненные в классической технике с помощью стеклянной пластины.

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