Рабский труд в модной индустрии

В новом независимом расследовании раскрываются факты жестокого обращения с работниками индустрии моды.

После трагической катастрофы в 2013 году, когда швейная фабрика Rana Plaza в Бангладеш рухнула, убив 1138 человек, в индустрии моды наблюдается постоянный рост спроса на прозрачность. Недавно независимые эксперты в течение 12 месяцев опрашивали более 540 женщин в Индии, Бангладеш и Камбодже на предмет условий на их работе.

Опубликованный на днях доклад организаций Microfinance Opportunities, C&A Foundation и Fashion Revolution ужаснул тех, кто решил ознакомиться с его данными. Как оказалось, все 540 опрошенных подтвердили факт мизерной оплаты их труда: женщины в Бангладеш получают менее одного доллара в час, в Индии – 2,27 доллара и 2,53 – в Камбодже.

При этом крайне низкая заработная плата не мешает работодателям увеличивать рабочий день. Исследование в Бангладеш показало, что чем больше часов женщины работают, тем меньше они зарабатывают. Работники текстильной промышленности в Бангладеш заняты трудом большую часть времени, хотя закон ограничивает его 60 часами в неделю.

Отчет инициировал кампанию в интернете #whomademacy и будет использован в качестве движущей силы для внесения изменений в стандарты швейной промышленности.