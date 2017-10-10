Ради итальянской кухни Лариса Вербицкая отказалась от диеты

«Любите ли вы Италию так, как любим ее мы?», - интересовались в ресторане La Prima у звездных гостей.

Вечером 4 октября столичный бомонд дегустировал новое меню от шеф-повара Тамаза Амаряна и присуждал блюдам свои «мишленовские» звезды. Лучшие, по мнению звездных гостей, блюда станут флагманскими позициями в новом меню ресторана La Prima.

Итальянский ресторан La Prima уже давно зарекомендовал себя в Москве. Изумительные блюда, приготовленные по подлинным рецептам. Превосходная коллекция лучших вин, элегантный интерьер. Именно здесь проходят самые яркие события от приемов итальянского посольства до дней рождения звезд кино и телевидения.

Константин Андрикопулос, прибывший на вечер с женой Ольгой, отметил: «Италии повезло, что мы есть и что мы любим есть итальянские блюда. Италия всегда дарит праздник. В принципе, она нам близка и по стилю, и по одежде, и по гастрономическим предпочтениям. Я считаю, что мы очень гармонично дополняем друг друга. Последние лет двадцать пять Россия очень прониклась любовью к Италии. Сегодня ресторан La Prima обращается к очень искушенному потребителю, я бы сказал, знатоку итальянской кухни. В Москве приходится держать очень высокую планку и высокий уровень, чтобы завоевать аудиторию».

Шеф-повар ресторана Тамаз Амарян проходил обучение в Италии у ведущих мастеров своего дела и обладателей заветных звезд Мишлен, таких как Luciano Spartaco Di Carlo и Angelo Troiani. Выбор именно итальянской кухни для Тамаза неслучаен:

«Итальянская кухня многогранна, в Италии много регионов, и в каждом готовят по-своему. Проехав всю страну, можно почерпнуть уникальные знания. Не только попробовать, но и посмотреть своими глазами процесс приготовления. Несмотря на быстро меняющийся мир, итальянская кухня чтит и соблюдает традиции, передающиеся из поколения в поколение».

С Тамазом согласна и Лариса Вербицкая. Телеведущая рассказала, что, оказавшись в Италии, очень трудно отказать себе в удовольствии от традиционных итальянских пиршеств, в которые принято превращать самый обычный ужин.

«Как правило, это не только ужин, но и долгое и приятное общение, на фоне которого есть возможность попробовать множество разнообразных блюд. Но, при этом, вернувшись в Москву, где я придерживаюсь жесткой диеты, я поразилась, что не привезла лишних килограммов. Мой диетолог в Москве пояснил мне, что в Италии есть определенная энергетика у самих продуктов и того места, где все это произрастает и готовится, что сколько не потребляй, набрать килограммы не удастся. Еда исключительно полезна и вкусна. Сегодня мы хоть и находимся в Москве, есть полное ощущение, что мы попали в Италию. Не потратившись при этом на перелет в бизнес-классе, у нас получился самый настоящий итальянский вечер с изысканной сервировкой и великолепной музыкой».

Выбор лучших блюд этим вечером был весьма непростой! От одних только названий голова начинала кружиться от предвкушения. При создании меню для ресторана La Prima шеф-повар старался сохранить итальянские традиции, но, при этом, придал блюдам новое изысканное звучание и современную подачу.

Несмотря на то, что все блюда были превосходны, бесспорными лидерами вечера, набравшими большее количество звёзд, стали: севиче из гребешка под соусом маракуйя, филе сибаса запечённое с овощами и равиоли со шпинатом и артишоками. Теперь вы смело можете отправляться в ресторан La Prima и попробовать все сами! Новое меню опробовано звездами и отмечено их наивысшими оценками!

Гостеприимной хозяйкой итальянского вечера выступила Екатерина Одинцова. А среди гостей отметились:

Аврора, Евгения Линович, Эвелина Бледанс, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Рената Пиотровски, Екатерина Диброва, Константин и Ольга Андрикопулос, Инна Жиркова, Яна Лапутина и Отари Гогиберидзе, Александр Юдин, Елена Смирнова, Милана Королева, Светлана Королева, Марина Дэмченко-Стравинская, Мария Лобанова, Юлия и Максим Карасевы, Виктория Рощанинова, Анна Русска, Екатерина Шемякина, Наталья Гарт.