Радуга нарядов Детского театра «Домисолька»

29 -30 апреля в Государственном Центральном Концертном Зале «Россия» прошли отчётные шоу-программы Детского музыкального театра «Домисолька». В творческом багаже артистов театра «Домисолька» выступления со многими звёздами Российской эстрады. В этом году театр стал ассоциированной школой Юнеско.

Ежегодно в конце весны юные артисты показывают лучшее, чему научились за год, под чутким руководством профессиональных педагогов по разным творческим дисциплинам. В этом году шоу получило название «Новый поворот».

Первый день музыкальной феерии «Домисольки» назывался «Весна», второй – «Победа».

Приветственными и напутственными словами праздничные концерты открывали руководители легендарного театра – композитор Ольга Юдахина и поэт, продюсер Иван Жиганов. Среди почётных гостей были высокопоставленные чиновники, знаменитые и добрые друзья «Домисольки», в том числе Заслуженные артисты России Александр Олешко и Диана Гурцкая.

Каждое выступление, словно небольшой спектакль, представляло целостный сюжет, с обаятельными, характерными героями и захватывающей динамикой действия!

Самые восторженные эпитеты адресуем художнику по костюмам – Нине Тагиевой!

Образ каждого юного артиста продумывается во всех деталях. Костюмы всегда сшиты из качественных материалов всех цветов радуги, учитывают индивидуальность каждого ребёнка и настроение того или иного номера!

Русская самобытность, еврейская лаконичность, ирландский колорит, английский стиль, шведский кэжуал… Вместе с «Домисольками» зрители совершают буквально кругосветное путешествие, знакомясь с культурой и стилистическими особенностями разных стран.

Гусары и пионеры, хоккеисты и трубочисты, краповые береты, матросы, оловянные солдаты, лётчики, феи и стиляги… Дети примеряют на себя и прекрасно демонстрируют на сцене абсолютно разные образы и настроения!

Не меньшее внимание уделяется реквизиту! Что только не фигурирует в номерах…Боксёрские перчатки, теннисные ракетки, сладкие конфеты, пончики и кексы, корабельные швабры, стремянки, вёдра, хоккейные клюшки…

Но ни один из элементов костюмов или реквизита номеров не отвлекает внимание от главных героев - от детей.

Композиции выстроены органично и гармонично. Репертуар также разнообразен и многолик, не неизменно музыкален и мелодичен!

Особенно трогательным моментом стал выпуск старших учеников и передача флагов «Домисольки» совсем маленьким артистам.

В конце концертов, откуда ни возьмись, с высоты спускались сотни воздушных шариков, превращая зрительный зал в волшебный калейдоскоп красок!

Поздравляем всех «Домисолек» и их наставников с завершением ещё одного учебного года! До встречи за «Новыми поворотами» и неизведанными орбитами и горизонтами!

Корреспондент: Юлия Бурулёва

Фотограф: Ольга Гридина