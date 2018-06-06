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Артем Кузелев

Раф Симонс назван дизайнером года

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  • 06 Июня 201823:13
Сюжеты: CFDA, Raf Simons

На днях были объявлены имена победителей CFDA Awards этого года.

В Бруклинском музее прошла торжественная церемония вручения наград CFDA Awards 2018. На этот раз «Оскар» от мира моды достался Рафу Симонсу, который был назван дизайнером года в категории  женской одежды, и Джеймсу Джеббиа из Supreme в категории мужской одежды. Остальные награды распределились так:

Swarovski Award for Emerging Talent: Сандер Лэк

Swarovski Award for Positive Change: Диана фон Фюрстенберг

Fashion Icon Award: Наоми Кэмпбелл

International Award: Донателла Версаче

Influencer Award: Ким Кардашьян-Уэст

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Нарцисо Родригес

Founder’s Award: Каролина Эррера

Media Award: Эдвард Эннинфул

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