Раф Симонс назван дизайнером года

На днях были объявлены имена победителей CFDA Awards этого года.

В Бруклинском музее прошла торжественная церемония вручения наград CFDA Awards 2018. На этот раз «Оскар» от мира моды достался Рафу Симонсу, который был назван дизайнером года в категории женской одежды, и Джеймсу Джеббиа из Supreme в категории мужской одежды. Остальные награды распределились так:

Swarovski Award for Emerging Talent: Сандер Лэк

Swarovski Award for Positive Change: Диана фон Фюрстенберг

Fashion Icon Award: Наоми Кэмпбелл

International Award: Донателла Версаче

Influencer Award: Ким Кардашьян-Уэст

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Нарцисо Родригес

Founder’s Award: Каролина Эррера

Media Award: Эдвард Эннинфул