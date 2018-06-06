Раф Симонс назван дизайнером года

На днях были объявлены имена победителей CFDA Awards этого года.
В Бруклинском музее прошла торжественная церемония вручения наград CFDA Awards 2018. На этот раз «Оскар» от мира моды достался Рафу Симонсу, который был назван дизайнером года в категории женской одежды, и Джеймсу Джеббиа из Supreme в категории мужской одежды. Остальные награды распределились так:
Swarovski Award for Emerging Talent: Сандер Лэк
Swarovski Award for Positive Change: Диана фон Фюрстенберг
Fashion Icon Award: Наоми Кэмпбелл
International Award: Донателла Версаче
Influencer Award: Ким Кардашьян-Уэст
Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award: Нарцисо Родригес
Founder’s Award: Каролина Эррера
Media Award: Эдвард Эннинфул
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