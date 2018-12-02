Раф Симонс не справляется?

Новый финансовый отчет американского холдинга PVH показал, что из-за изменений в принадлежащей ему марке Calvin Klein рост доходов замедлился.

Одна из крупнейших в Америке фэшн-корпораций PVH отчиталась на этой неделе о доходах за третий квартал 2018 года. Как оказалось, рост доходов компании заметно замедлился. Эксперты объясняют тенденцию перезапуском джинсовой линейки Calvin Klein под руководством Рафа Симонса. Отмечается, что на выручки повлиял и ребрендинг основной линии, продукты которой теперь относятся к люксовому сегменту, но адресованы явно не пользователям роскоши. Огромные свитера, вареный деним и клетчатая шерсть не дают потраченным инвестициям окупиться.

В цифрах падение выглядит так: за третий квартал доходы Calvin Klein составили 121 млн долларов, а за этот же период прошлого года – 142 млн.