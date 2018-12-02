Вход
ADV
Интересно
Calvin Klein (223)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Раф Симонс не справляется?

  • 117
  • 0
  • 02 Декабря 201811:10
Сюжеты: Calvin Klein

Новый финансовый отчет американского холдинга PVH показал, что из-за изменений в принадлежащей ему марке Calvin Klein рост доходов замедлился.

Одна из крупнейших в Америке фэшн-корпораций PVH отчиталась на этой неделе о доходах за третий квартал 2018 года. Как оказалось, рост доходов компании заметно замедлился. Эксперты объясняют тенденцию перезапуском джинсовой линейки Calvin Klein под руководством Рафа Симонса. Отмечается, что на выручки повлиял и ребрендинг основной линии, продукты которой теперь относятся к люксовому сегменту, но адресованы явно не пользователям роскоши. Огромные свитера, вареный деним и клетчатая шерсть не дают потраченным инвестициям окупиться.

В цифрах падение выглядит так: за третий квартал доходы Calvin Klein составили 121 млн долларов, а за этот же период прошлого года – 142 млн.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru