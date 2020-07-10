Вход
ADV



Интересно
Raf Simons (84)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Раф Симонс перевыпустит знаковые модели своей марки

  • 218
  • 0
  • 10 Июля 202015:14
Сюжеты: Raf Simons

К юбилею бренда Raf Simons дизайнер выпустит сто ключевых вещей из архивов бренда.

Бельгийский дизайнер обрадовал своих поклонников новостью о перевыпуске ста ключевых моделей своего бренда Raf Simons. Переиздание вещей из архивов приурочено к 25-летию марки. Новая коллекция получила название Raf Simons Archive Redux и появится в продаже в декабре этого года. Сам дизайнер отметил: «Archive Redux позволит молодому поколению поклонников Raf Simons впервые увидеть некоторые вещи. Это ностальгия по чему-то неизвестному».

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru