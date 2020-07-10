Раф Симонс перевыпустит знаковые модели своей марки

К юбилею бренда Raf Simons дизайнер выпустит сто ключевых вещей из архивов бренда.

Бельгийский дизайнер обрадовал своих поклонников новостью о перевыпуске ста ключевых моделей своего бренда Raf Simons. Переиздание вещей из архивов приурочено к 25-летию марки. Новая коллекция получила название Raf Simons Archive Redux и появится в продаже в декабре этого года. Сам дизайнер отметил: «Archive Redux позволит молодому поколению поклонников Raf Simons впервые увидеть некоторые вещи. Это ностальгия по чему-то неизвестному».