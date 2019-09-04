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Артем Кузелев

Раф Симонс посвятил капсулу Дэвиду Линчу

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  • 04 Сентября 201923:09
Сюжеты: Raf Simons

Бельгийский дизайнер выпустил лонгсливы и футболки, украшенные кадрами из фильма «Синий бархат» и финального сезона «Твин Пикса».

Одноименная марка Рафа Симонса выпустила небольшую коллекцию, адресованную фанатам творчества Дэвида Линча. В капсулу вошли футболки и лонгсливы, которые дизайнер украсил фотопринтами – кадрами из картины «Синий бархат» и третьего сезона сериала «Твин Пикс». Приобрести вещи можно на сайте LN-CC.com по цене от 415 евро.

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