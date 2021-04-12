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Артем Кузелев

Раф Симонс представил вторую коллекцию линейки (Runner)

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  • 12 Апреля 202111:20
Сюжеты: Raf Simons

Бельгийский дизайнер выпустил вторую коллекцию своего обувного бренда. В новый дроп (Runner) Рафа Симонса вошли ботильоны и кроссовки.

Вторая коллекция обувной линии Симонса представлена на онлайн-платформе Machine-A. В нее вошли обновленные версии ботильонов Solaris-21: из черной гладкой кожи и бело-розовой змеиной кожи. Кроме того, в дропе есть обновленные кроссовки Cylon-21: из черной замши, черной и розовой кожи, белой замши и кожи. Дизайнер также разработал две новые версии кроссовок Antei, заменив шнурки на застежку-липучку. Большинство моделей (Runner) II украшены объемным декором в виде цветных пузырей из пластика.

 
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